Bitmelo : un éditeur et moteur de jeu de type Pixel Art Qui vous permet de concevoir de petits jeux pixelisés en JavaScript

Bitmelo est un éditeur et un moteur de jeu pour faire de petits jeux de type Pixel Art, à l'ancienne ! Ce qui ravivra peut-être la flamme dans nos coeurs d'enfants des années 90 (sur console) voire d'avant (sur arcade et ordinateur).





Il faut savoir que le Pixel Art est une technique qui a touché pas mal de domaines. On voit d'ailleurs l'apparition des métiers de graphistes et d'animateurs numériques. C'est utilisé pour faire des illusions d'optique, par exemple. C'est aussi l'occasion d'introduire les tuiles (le petit carré qui délimite une zone), et l'anticrénelage des polices, des algorithmes en tout genre, des jeux comme Agony, Lemmings, Populous, Steet Fighter, Mario, Minecraft et bien d'autres.



Cet art atypique aujourd'hui (mais toujours bien présent) est repris dans les publicités, ou comme art urbain. On l'y retrouve même en peinture, en photographie, en sculture et en LED, pour ne citer qu'eux ! Vous connaissez le p'tit dernier : le code QR.



Bref, pour en revenir à Bitmelo, l'éditeur a tout ce dont vous avez besoin pour développer un jeu. Vous pouvez :

coder, ça parait bête mais c'est une liberté qui n'existe plus nécessairement par défaut ;

dessiner des tuiles et des cartes ;

concevoir des effets sonores (qui vous resteront en tête pendant des années) ;

afficher de la documentation ;

tester votre jeu en cours de création (il est loin le temps des cartes perforées).



Tout cela sans avoir à vous prendre la tête en changeant d'applications à tout bout de champ. Une fois terminé, vous pouvez ensuite exporter votre jeu sous la forme d'un seul fichier HTML. Et ça, c'est bien pratique.



Le projet en est à ses premières heures. Il y a donc le minimal requis pour créer un petit jeu. L'idée est d'améliorer la solution avec une plénitude de fonctionnalités.



Le créateur vous invite à lui faire des dons, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé. Ouf.



Site officiel.

Démonstration et éditeur.

