Envoyé par Sodium Envoyé par L'article en question est factuel point par point, avec des exemples concrets et ne contient pas grand-chose qui puisse être attaquable.

Non pas du tout, c'est un ramassi d'inepties et d'arguments fallacieux. Déjà l'article est publié sur le blog "JavaScript Non Grata, Just say no to this abomination" par un fanboy de Smalltalk. Autant dire que niveau impartialité on va être servi...Point 1 : JS n'a pas de type entier. Et alors ? Les flottants ne sont pas suffisants ? Bash ne gère pas les flottants de base, et c'est bien plus génant. Le C gère des entiers et des flottants : résultat quand on travaille avec des entiers les comparaisons ne posent pas de problème mais il faut faire attention lors des divisions, mais avec les flottants c'est l'inverse, mais parfois il y a des conversions implicites, et le type int peut être 32 bits ou 64 bits selon l'architecture... c'est effectivement beaucoup mieux que JS...Point 2 : typage faible et conversions automatiques. Ce sont des choix de conception dont je ne suis pas fan personnellement mais qui se retrouvent dans pas mal de langages dynamiques. Une bonne partie des exemples est assez discutable voire franchement malhonnête. Je vous conseille l'exemple de "arr" qui mérite à lui seul l'oscar de la mauvaise foi.Point 3 : ajout automatique du ";". Ok, un débutant fera l'erreur une fois dans sa vie, et ensuite ? En Python aussi il faut faire attention au découpage des lignes... et également à l'indentation. Et à peu près tous les langages ont leurs pièges de syntaxe.Point 4 : JS est mal utilisé, "Much of the code in the wild, especially those in commonly used libraries, are very badly written". D'où vient cette affirmation ? Quelles sont ces libs ? Des stats d'utilisation ? Des rapports d'analyse de code ? Non, il faut croire l'auteur sur parole et admettre que c'est la faute de JS. Avec un autre langage on n'aurait certainement que du code propre et même l'ado qui se prend pour un codeur 2h après avoir découvert la console de son navigateur produirait magiquement du code parfait...Point 5 : JS dépend fortement des variables globales. Et alors ? Les variables globales sont déconseillées dans quasiment tous les langages. Le C possède encore "goto" mais quasiment personne ne l'utilise pour autant; qu'il soit bien implémenté ou pas tout le monde s'en fout.Point 6 : " JavaScript code can fail silently due to syntactical slip-ups. It has happened to me several times, and tracking down the reason can be most exasperating." Encore des détails de syntaxe mais cette fois on ne sait même pas lesquels. Mais on peut croire l'auteur sur parole car ça lui est arrivé plusieurs fois et c'était exaspérant...Point 7 : les prototypes ne conviennent pas pour des grosses applications. Pas d'argument ni de source concrète. L'auteur étant un fan de Smalltalk, on ne doute pas de l'objectivité de son analyse... Il arrive même à citer C++ comme exemple de langage objet; mais il ne parle pas de l'héritage de classes en diamant ni de la gestion des exceptions levées dans un destructeur... étonnant...Point 8 : la programmation asynchrone est compliquée en JS. Ben c'est surtout la programmation asynchrone en général qui est compliquée et comme JS est l'un des rares langages mainstream à l'utiliser autant alors forcément... En fait, la critique porte essentiellement sur la syntaxe et n'a plus vraiment lieu avec les promise et les async/await.Point 9 : JS n'est pas comme Lisp. Et pour cause, JS a été inspiré par Scheme et non Lisp. Et apparemment c'est suffisamment bien fait pour que certains cours d'algorithmie migrent de Scheme à JS: https://en.wikipedia.org/wiki/Struct...ipt_Adaptation Point 10 : le seul avantage de JS tient dans des frameworks comme Node.js et AngularJS. Bon là c'est carrément du délire, l'auteur a complètement craqué. Admirez : "Everyone understood that JavaScript was a terrible language, and so it was used only sparingly. But then, someone thought it was a good idea to put this awful language on the server.""factuel point par point, avec des exemples concrets et ne contient pas grand-chose qui puisse être attaquable"...