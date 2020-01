Les bibliothèques JavaScript ne reçoivent presque jamais de mise à jour une fois qu'elles sont installées Selon une enquête de Cloudfare 0PARTAGES 1 0 Fin 2019, Sacha Greif et Raphaël Benitte ont publié leur rapport annuel sur l’état de JavaScript et de son écosystème en entier. Environ 11 millions de développeurs utiliseraient JavaScript. L'étude State of JavaScript 2019 a interrogé plus de 21 000 développeurs JS sur leurs frameworks, outils et fonctionnalités préférés. Les résultats ont montré comment que l’écosystème JS a évolué et quels outils sont les plus utilisés en 2019.



Le rapport 2019 sur l'état de JS a révélé les principaux frameworks de travail du langage, les données démographiques sur les utilisateurs et d’autres données importantes. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le langage continue de gagner du terrain et son écosystème ne cesse de grandir. Il est essentiel au développement moderne et est le premier langage de programmation sur GitHub depuis 2014, le langage Python ayant pris la deuxième place cette année devançant ainsi Java.



C'est ainsi que TypeScript a été classé premier en matière de satisfaction. TypeScript est un surensemble typé qui se compile en JS pur. 2018 et 2019 ont été des années majeures pour TypeScript et son adoption. Selon l’étude, si l'on remonte en 2016, la notoriété de TypeScript auprès des développeurs était déjà de 97 %, mais l'intérêt dépassait à peine la barre des 50 %. En 2019, tous les développeurs qui ont répondu à l'enquête savent ce qu'est TypeScript et un pourcentage impressionnant de 58,5 % l'utiliseraient à nouveau. De même, 89 % des répondants se sont déclarés satisfaits de TypeScript. Il s'est classé au premier rang en matière de satisfaction, d'intérêt et de notoriété par rapport aux autres langages qui compilent en JS (Elm, Rason, ClojureScript et PureScript).



En ce qui concerne les frameworks et les bibliothèques front-end, Angular et React sont deux des plus grands noms. L'année dernière, il a été constaté une baisse de la satisfaction à l'égard d'Angular. Cette année, il poursuit sa tendance à la baisse. Environ 35,8 % des développeurs ont déjà utilisé Angular, mais ne l'utiliseront plus. En comparaison, 21,9 % ont utilisé Angular et ont déclaré vouloir l’utiliser à nouveau. Cependant, ce pourcentage pourraient peut-être évoluer cette année lorsque la version stable d'Angular v9 sera publiée.



Mais les bibliothèques JavaScript ne sont presque jamais mises à jour une fois installées



C'est le constat d'une étude de Cloudfare qui a été rapportée par Zack Bloom :



« Cloudflare permet d'exécuter CDNJS, un moyen très populaire d'inclure JavaScript et d'autres ressources front-end sur les pages Web. Avec la permission de l'équipe CDNJS, nous collectons des données anonymisées et agrégées à partir des demandes CDNJS que nous utilisons pour comprendre comment les gens font leur développement sur Internet. Aujourd'hui, notre analyse se concentre sur une question : une fois installées sur un site, les bibliothèques JavaScript sont-elles mises à jour ?



« Prenons jQuery, la bibliothèque JavaScript la plus populaire sur Terre. Ce graphique montre le nombre de demandes effectuées pour une liste sélectionnée de versions de jQuery au cours des 12 derniers mois:





Les pics dans les données CDNJS comme vous le voyez avec la version 3.3.1 ne sont pas rares car les très grands sites ajoutent et suppriment des balises de script CDNJS

« Nous constatons une augmentation constante de la version 3.4.1 après sa sortie le 2 mai 2019. Ce que nous ne voyons pas, c'est un déclin substantiel des anciennes versions. La version 3.2.1 montre une popularité moyenne de 36 millions de requêtes au début de notre échantillon, et 29 millions à la fin, soit une baisse d'environ 20%. Cela correspond à un corpus de recherches qui montre que le site Web moyen dure entre deux et quatre ans. Ce que nous ne voyons pas, c'est une baisse de nos anciennes versions qui se rapprochent du volume de croissance des nouvelles versions lors de leur sortie. En fait, la version 3.4.1, aussi populaire qu'elle le devient rapidement, ne change pas du tout la tendance à la dépréciation de l'ancienne version.



« Si vous êtes curieux, la version la plus ancienne de jQuery CDNJS inclut est 1.10.0, sortie le 25 mai 2013. Le projet reçoit toujours en moyenne 100 000 requêtes par jour, et les sites qui l'utilisent gagnent en popularité:





« Pour confirmer notre théorie, considérons un autre projet, TweenMax :





« Comme ce package n'est pas aussi populaire que jQuery, les données ont été lissées avec une moyenne de suivi d'une semaine pour faciliter l'identification des tendances.



« La version 1.20.4 commence l'année avec 18 millions de demandes et la termine avec 14 millions, soit une baisse d'environ 23%, toujours en ligne avec la durée de vie de sites Web sur Internet. La croissance de 2.1.3 montre clairement que la sortie d'une nouvelle version n'a presque pas d'incidence sur la popularité des anciennes versions, la ligne de tendance pour ces anciennes versions ne change pas même si la 2.1.3 atteint 29 millions de demandes par jour ».





Source :



Et vous ?



Avez-vous fait appel à une bibliothèque JavaScript pour vos développements ? Laquelle / lesquelles et pourquoi ?

Avez-vous déjà effectué une mise à jour ? Si oui, à quelle fréquence ?

Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer pourquoi plusieurs sites n'effectuent pas les mises à jour de leurs bibliothèques JavaScript ?

Source : Cloudfare

Avez-vous fait appel à une bibliothèque JavaScript pour vos développements ? Laquelle / lesquelles et pourquoi ?

Avez-vous déjà effectué une mise à jour ? Si oui, à quelle fréquence ?

Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer pourquoi plusieurs sites n'effectuent pas les mises à jour de leurs bibliothèques JavaScript ?

Est-ce selon vous propre aux bibliothèques JavaScript ou cela peut-il être observables sur d'autres bibliothèques ?

