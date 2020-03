Entièrement portable

Aucune dépendance supplémentaire

Prise en charge des fonctions natives (comme lire des fichiers, exécuter des commandes système) en utilisant simplement js.

Moins de consommation de ressources

Fonctionne sur Windows, Linux et macOS

le client Neutralino, qui est une bibliothèque Javascript qui fournit une API pour accéder aux fonctions natives du niveau OS ;

le serveur Neutralino, qui va écouter et traiter les demandes entrantes du client.



Composants Neutralino

Comparaison avec Electron et NW.js

Taille du SDK zippé 95.8 Mo

Taille du projet 1 Ko

Application bundle 97.2 Mo

Application bundle (zippé) 36.9 Mo

Nombre de fichiers du projet 5

Taille du SDK zippé 72.7 Mo

Taille du projet 2 Ko

Application bundle 78.1 Mo

Application bundle (zippé) 32.3 Mo

Nombre de fichiers du projet 5

Build package 51.53 Mo

node_modules count 147

Nombre de fichiers du projet 1539

Taille du projet 136.4 Mo

Application bundle 128.6 Mo

Application bundle (zippé) 51.5 Mo

Build package 53.16 Mo

node_modules count 180

Nombre de fichiers du projet 1368

Taille du projet 125 Mo

Application bundle 118 Mo

Application bundle (zippé) 50.4 Mo

Taille du SDK portable 5.8 Mo

Taille du SDK portable (zippé) 1.1 Mo

Nombre de fichiers 11

Taille du SDK portable 5.53 Mo

Taille du SDK portable (zippé) 1.01 Mo

Nombre de fichiers 11

Linux ~ 40 - 42 Mo

Windows ~ 40 - 45 Mo

Linux ~ 62 - 65 Mo

Windows ~ 45 - 50 Mo

Linux ~ 8 - 9 Mo

Windows ~ 6 - 7 Mo

Neutralino est un framework de développement d'applications léger et portable. Il vous permet de développer des applications multiplateformes en utilisant JavaScript / TypeScript, HTML et CSS.Les applications Electronjs sont rendues dans une fenêtre native. Par conséquent, les développeurs peuvent créer des applications qui ont une apparence native en utilisant HTML, CSS et JS. L’équipe derrière Neutralino a également ajouté la même fonctionnalité ; les utilisateurs peuvent décider de la destination de rendu de l'application, il peut s'agir d'un navigateur Web par défaut ou d'une fenêtre native.L’équipe note que dans Electron et NW.js, vous devez installer NodeJs et des centaines de bibliothèques de dépendances. Neutralino propose un SDK léger et portable qui est une alternative à Electron et NW.js apportant de nombreux avantages.Les fonctionnalités des applications Neutralino sont les suivantes :Neutralino est un projet qui a été lancé en 2018. L’objectif était de créer une sorte de framework de développement d'applications multiplateforme qui est très léger, portable et facile à utiliser. Ce projet a été initialement lancé comme prototype en suivant le modèle client-serveur. Neutralinojs a deux composants clés :L’équipe a expliqué que « notre public cible pour ce framework n'était pas les personnes qui aimaient vraiment Electron / NW.js mais les personnes qui s'inquiétaient de la lourdeur (bloatware) de ces frameworks. Ces frameworks sont lourds car l'application produite comprend également des binaires Chrome et Node. Ce que nous avons fait, c'est remplacer les objets lourds par des composants légers ».L’équipe s’est laissé aller à une comparaison avec Electron et NW.js en tenant compte de la consommation de l’espace sur le disque, de la mémoire, de la facilité du workflow de développement et de la portabilité.LinuxWindowsLinuxWindowsLinuxWindowsL'équipe explique que le SDK et le bundle d'applications sont des choses similaires dans Neutralino.NW.jsElectronNeutralinojsElectronNW.jsNeutralinoL'équipe note que l'application Neutralino est servie via un socket. Par conséquent, le débogage peut être effectué à l'aide d'un navigateur Web.Source : Neutralinojs Utilisez-vous une bibliothèque ou un framework JavaScript ? Quel(le)s sont vos préféré(e)s ?Avez-vous déjà utilisé Electron ou NW.js ? Qu'en avez-vous pensé ?Neutralino représente-t-il selon vous une alternative intéressante ?Quels seraient les inconvénients que Neutralino auraient face à la concurrence comme Electron ou NW.js par exemple ?