AnyChart JS 8.8.0 : nouvelles fonctions et rationalisation de la personnalisation des diagrammes de Gantt Pour le framework JavaScript de graphiques orienté HTML5 0PARTAGES 6 0 AnyChart est un framework JavaScript flexible (orienté HTML5) pour construire des graphiques interactifs qui s'adaptent à n'importe quel besoin de visualisation de données. Il rassemble et propose toutes les fonctionnalités majeures qui pourraient vous être utiles.



Ce framework vous permet de facilement visualiser toutes les données et de créer de beaux graphiques interactifs pour un site Web, pour une application BI, pour une présentation, pour une solution client, etc. L'outil est flexible et personnalisable. Il est multiplateforme. Peu importe le serveur et la base de données de vos projets.



La nouvelle version 8.8.0 se caractérise par l'ajout de plusieurs nouvelles fonctionnalités clé en main. Les fonctionnalités en question sont conçues pour aider les développeurs à visualiser les données de manière éloquente et perspicace encore plus facilement.



L'accent est mis sur la rationalisation de la personnalisation des diagrammes de Gantt. Par exemple, il est désormais possible d'effectuer rapidement les opérations suivantes :



visualiser les week-ends, les jours fériés et les périodes non ouvrables ;

ajouter les marqueurs Début et Fin aux tâches ;

afficher les étapes dans les graphiques des ressources ;

définir l'action de la molette de la souris ;

configurer le changement de chronologie de l'exercice fiscal ;

et bien plus.



Diverses améliorations pour les graphiques basiques et chronologiques, ainsi que pour les cartes, ont également été ajoutées. Pour en savoir plus sur cette nouvelle version, vous pouvez consulter l'



Site officiel.



Documentation

Téléchargement.



Source : d'après



