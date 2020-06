Angular 10 est disponible, plus léger et n'inclut plus les bundles ESM5 ou FESM5, Une version majeure qui couvre toute la plateforme, y compris le framework, Angular Material et CLI 0PARTAGES 14 0 Le mois dernier, Angular 10



Angular Material inclut désormais un nouveau sélecteur de plage de dates. Pour utiliser le nouveau sélecteur de plage de dates, vous pouvez utiliser les composants mat - date - range - input et mat - date - range - picker . Le composant mat - date - range - picker agit sur le panneau contextuel pour sélectionner les dates. Cela fonctionne de la même manière que mat - datepicker , mais permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs fois. Le composant mat - date - range - input peut être utilisé avec la directive FormGroup de @angular/forms pour regrouper les valeurs de début et de fin et les valider en tant que groupe.





La version 10 d'Angular offre une configuration de projet plus stricte lorsque vous créez un nouvel espace de travail avec ng new . L'activation de cet indicateur initialise votre nouveau projet avec quelques nouveaux paramètres qui améliorent la maintenabilité, vous aident à détecter les bogues à l'avance et permettent à la CLI d'effectuer des optimisations avancées sur votre application. Plus précisément, le drapeau strict effectue les opérations suivantes : active le mode strict dans TypeScript ; transforme la vérification du type de modèle en Strict ; les budgets groupés par défaut ont été réduits d'environ 75 % ; configure les règles de peluchage pour empêcher les déclarations de type any.



Comme d'habitude, quelques mises à jour des dépendances d'Angular ont été faites pour rester synchronisé avec l'écosystème JavaScript. TypeScript est remplacé par TypeScript 3.9 ; TSLib a été mis à jour vers la version 2.0 ; TSLint a été mis à jour vers la version 6. La configuration du navigateur pour les nouveaux projets a été mise à jour afin d'exclure les navigateurs plus anciens et moins utilisés. Cela a pour effet secondaire de désactiver les versions ES5 par défaut pour les nouveaux projets. Pour activer les builds ES5 et le chargement différentiel pour les navigateurs qui en ont besoin (comme IE ou UC Browser), ajoutez simplement les navigateurs que vous devez prendre en charge dans le fichier .browserslistrc.



Plusieurs nouvelles dépréciations et suppressions ont été faites dans Angular 10. Le format de package Angular n'inclut plus les bundles ESM5 ou FESM5, vous permettant d'économiser 119 Mo de temps de téléchargement et d'installation lors de l'exécution de "yarn" ou "npm install" pour les packages et les bibliothèques d'Angular. Ces formats ne sont plus nécessaires, car toute mise à niveau inférieure pour prendre en charge ES5 est effectuée à la fin du processus de génération. Sur la base de consultations approfondies avec la communauté, l'équipe d'Angular déconseille la prise en charge des anciens navigateurs, notamment IE 9, 10 et Internet Explorer Mobile.







