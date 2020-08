la possibilité d'utiliser TypeScript dans les balises <script>,

la vérification du code TypeScript,

l'autocomplétion lors de la saisie du code,

l'importation des composants Svelte dans un module TypeScript,

Et bien entendu, la compilation du code TypeScript via l'API TSServer.

Code : Sélectionner tout npm install --save-dev @tsconfig/svelte typescript svelte-preprocess svelte-check

{ "extends" : "@tsconfig/svelte/tsconfig.json" , "include" : [ "src/**/*" , "src/node_modules" ] , "exclude" : [ "node_modules/*" , "__sapper__/*" , "public/*" ] , }