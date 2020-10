AnyChart JS 8.9.0 : nouvelles fonctions de création de graphiques Pour le framework JavaScript de graphiques orienté HTML5 0PARTAGES 3 0 AnyChart est un framework JavaScript flexible (orienté HTML5) pour construire des graphiques interactifs qui s'adaptent à n'importe quel besoin de visualisation de données. Il rassemble et propose toutes les fonctionnalités majeures qui pourraient vous être utiles.



Ce framework vous permet de facilement visualiser toutes les données et de créer de beaux graphiques interactifs pour un site Web, pour une application BI, pour une présentation, pour une solution client, etc. L'outil est flexible et personnalisable. Il est multiplateforme. Peu importe le serveur et la base de données de vos projets.



La dernière mise à jour majeure, AnyChart 8.9.0, apporte de nouvelles fonctionnalités prêtes à l'emploi pour permettre aux développeurs de créer des visualisations de données encore plus convaincantes pour les sites web et les applications, le tout en moins de temps qu'auparavant.



Les éléments clés des nouvelles fonctionnalités comprennent :



l'exportation CSV / XLSX côté client ;

l'annotation des chaînes de tendance finie ;

un indicateur de prix moyen pondéré en fonction du volume ;

le placement automatique des points dîts polaires ;

une série d'amélioration sur les libellés :

une limite de longueur du texte des libellés ;

le chevauchement des libellés du diagramme de Gantt ;

l'amélioration du placement des premier et dernier libellés ;

la pile de libellés en cascade (multi-séries).









En plus de ces nouvelles fonctionnalités de création de graphiques JavaScript, d'autres améliorations importantes et corrections de bogues sont également incluses dans cette mise à jour. Pour en savoir plus sur cette nouvelle version, vous pouvez consulter



Site officiel.



Documentation

Téléchargement.



Source : d'après



