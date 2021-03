La bibliothèque JavaScript est-elle encore utilisée aujourd'hui ?

L'équipe jQuery vient d'annoncer une nouvelle version de la célèbre bibliothèque JavaScript : jQuery 3.6.0. Dans la version précédente, le changement majeur était un correctif de sécurité pour le préfiltre HTML. Dans cette nouvelle version, il n'y a pas de correctif de sécurité, mais quelques corrections de bogues et améliorations.Dans les versions précédentes, lorsqu'une requête JSONP répondait avec une erreur, la réponse était toujours un script exécutable. Ce comportement par défaut a été corrigé dans jQuery 3.6.0. Les autres bogues qui ont été corrigés concernent la redirection du focus vers un autre élément dans un gestionnaire de focus, la récupération des dimensions sur les lignes de tableau dans Firefox et un plantage dans Chrome lorsqu'un événement focusout était déclenché sur un élément supprimé. On notera également plusieurs améliorations à certains tests entre autres.Vous l'avez certainement deviné, la version jQuery 4.0 annoncée depuis quelques années déjà va devoir encore attendre. Cette version sera une refonte de la bibliothèque JavaScript. En effet, l'API de base de jQuery consiste à sélectionner un élément, puis à faire quelque chose avec ce qui a été sélectionné. Sizzle, le moteur de sélection dans jQuery, gère la première partie. C’est un petit moteur rapide et efficace qui a ouvert la voie à des API de sélecteur natif telles que querySelectorAll ainsi qu’à des sélecteurs JavaScript et CSS natifs supplémentaires. Mais maintenant, beaucoup de ces sélecteurs sont intégrés dans les navigateurs modernes. L'équipe jQuery estime donc qu'il est presque temps de dire au revoir à Sizzle, ce qu'elle prévoit de faire dans la version 4.0. L'équipe jQuery assure y travailler, mais d'ici là, elle continuera à prendre en charge la branche 3.x et à résoudre des problèmes importants.Créé pour simplifier l'écriture de JavaScript et HTML, jQuery est arrivé au bon moment en 2006, avec la complexification croissante des interfaces Web. Cela lui a permis de séduire en masse les développeurs Web et d'avoir le statut d'élément fondamental dans les formations aux technologies du Web.jQuery était il y a peu la bibliothèque JS la plus utilisée au monde et bon nombre de frameworks l'utilisaient pour fonctionner. Mais avec l'émergence de nouvelles technologies (bibliothèques et frameworks) et la modernisation des navigateurs, le caractère incontournable, voire la pertinence, de jQuery ne fait plus l'unanimité. Les problèmes qui autrefois nécessitaient jQuery sont maintenant en train d'être résolus par les navigateurs et le standard EcmaScript en évolution. Certains développeurs ont donc commencé à prendre de la distance vis-à-vis de la bibliothèque JavaScript. C'est le cas par exemple de l'équipe Bootstrap qui abandonne jQuery pour du pur JavaScript dans la version 5.0 du framework HTML, CSS et JavaScript. Le principal argument avancé pour justifier la suppression de jQuery dans Bootstrap v5 est que maintenant que plus de 95 % des fonctionnalités de jQuery sont désormais natives dans les navigateurs (les 5 % restants étant sans doute des bizarreries excessivement rétrocompatibles qui méritent d'être ignorées), donc ajouter une dépendance JS serait "stupide" ou un gaspillage de bande passante.Dans la communauté des développeurs, les avis divergent quant à ce changement. Ceux qui l'ont bien accueilli reconnaissent que jQuery est l’une des bibliothèques les plus importantes de l’histoire JavaScript et a permis de créer de véritables applications Web. Ils estiment cependant que depuis lors, les différences entre les navigateurs se sont considérablement réduites et nous avons appris à créer des applications maintenables et évolutives de manière plus déclarative, grâce à des frameworks comme React, Angular et autres. Du coup, jQuery ne serait plus d'une grande utilité.La suppression du moteur de sélection de jQuery parce qu'il existe maintenant des sélecteurs natifs dans les navigateurs modernes tend à donner raison à ceux qui pensent que jQuery est de moins en moins pertinent. D'autres estiment malgré tout que la bibliothèque JS est loin d'être obsolète, car les techniques jQuery ne sont pas aussi ergonomiques à mettre en œuvre sans utiliser jQuery. Pour ces derniers, ça reste donc un outil très productif qui offre des solutions simples à de nombreux problèmes. Mais jQuery est-il toujours assez populaire en 2021 ? Si oui, a-t-il encore longue vie ?Source : Annonce de la sortie de jQuery 3.6.0 Utilisez-vous jQuery en 2021 ? Pourquoi ?jQuery a-t-il encore longue vie ?