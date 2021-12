les étapes de référence dans les diagrammes de Gantt : vous pouvez maintenant placer des jalons non seulement sur les éléments réels, mais également sur les éléments de référence, ce qui apporte plus de flexibilité dans le suivi de projets ;

le placement personnalisé des axes : les axes X et Y peuvent maintenant être tracés n’importe où, pas seulement aux positions fixes haut/bas/gauche/droite ;

les libellés extérieurs dans les graphiques en cascade : ceux-ci comportent maintenant des libellés extérieurs qui vous permettent d’ajouter facilement une légende aux petits éléments de façon élégante et soignée.

est un framework JavaScript flexible (orienté HTML5) pour construire des graphiques interactifs qui s'adaptent à n'importe quel besoin de visualisation de données. Il rassemble et propose toutes les fonctionnalités majeures qui pourraient vous être utiles.Ce framework vous permet de facilement visualiser toutes les données et de créer de beaux graphiques interactifs pour un site Web, pour une application BI, pour une présentation, pour une solution client, etc. L'outil est flexible et personnalisable. Il est multiplateforme. Peu importe le serveur et la base de données de vos projets.Les créateurs du framework viennent de publier laavec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations qui rendent le framework encore plus flexible et abouti.Voici les trois principaux éléments qui ont été ajoutés :En plus de ces nouvelles fonctionnalités de création de graphiques JavaScript, d'autres améliorations importantes et corrections de bogues sont également incluses dans cette mise à jour. Pour en savoir plus sur cette nouvelle version, vous pouvez consulter l'aperçu d'AnyChart 8.11.0 sur le blog. Vous pouvez également y laisser vos suggestions sur les nouvelles fonctionnalités que vous souhaiteriez voir ajouter dans les prochaines versions.Si vous l'avez manquée, la précédente mise à jour majeure d’AnyChart 8.10.0 a introduit deux tout nouveaux types de graphiques — le graphique à cercles imbriqués (circle packing) et le graphique en calendrier — et autres nouveautés Démonstrations et galerie des graphiques d'après un et deux billets de blog officiel.