Bun met en œuvre l'algorithme de résolution des modules de Node.js, de sorte qu’il est possible d’ utiliser des paquets npm dans bun.js. ESM et CommonJS sont supportés, mais Bun utilise ESM en interne. Les API Web comme fetch, WebSocket et ReadableStream sont intégrées ;

Dans bun.js, chaque fichier est transpilé. TypeScript et JSX fonctionnent simplement. Bun supporte "paths", "jsxImportSource "et plus à partir des fichiers tsconfig.json. Bun.Transpiler, le transpilateur JSX et TypeScript de bun est disponible en tant qu'API dans Bun.js ;

Il estpossible d’utiliser les appels système les plus rapides disponibles avec Bun.write pour écrire, copier, pipe, envoyer et cloner des fichiers. bun.js charge automatiquement les variables d'environnement à partir des fichiers .env. Plus besoin de require("dotenv").load() ;

Bun est livré avec un client SQLite3 rapide intégré bun:sqlite. Node-API bun.js implémente la plupart des Node-API (N-API). De nombreux modules natifs de Node.js fonctionnent simplement. bun:ffi appelle le code natif de JavaScript avec l'interface de fonction étrangère à faible coût de bun ;

node:fs node:path bun.js supporte nativement une liste croissante de modules Node.js de base ainsi que des globaux comme Buffer et process.

curl <a href= "https://bun.sh/install" target= "_blank" > https : //bun.sh/install</a> | bash

Request

Response

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

// http.js export default { port : 3000 , fetch ( request ) { return new Response ( "Welcome to Bun!" ) ; } , } ;

bun run http.js

bun run

npm run

bun run

npm run

npm

bun install

--backend

~/.bun/install/cache/ $ { name } @ $ { version }

node_modules

bun.lockb

bun.lockb

yarn

Burn apporte de la concurrence aux moteurs d’exécution déjà existant

démarrage rapide (il a l'avantage d'être rapide) ;

de nouveaux niveaux de performance (extension de JavaScriptCore, le moteur) ;

être un outil formidable et complet (bundler, transpiler, gestionnaire de paquets).

Bun est conçu pour remplacer les applications ou scripts JavaScript et TypeScript sur l’ordinateur local. Il implémente nativement des centaines d'APIs Node.js et Web, y compris environ 90 % des fonctions Node-API (modules natifs), fs, path, Buffer et plus encore. L'objectif de Bun est d'exécuter la plupart des codes JavaScript en dehors des navigateurs, en apportant des améliorations de performance et de complexité à l’infrastructure, ainsi que la productivité des développeurs grâce à des outils meilleurs et plus simples.Bun.js utilise le moteur JavaScriptCore, qui a tendance à démarrer et à fonctionner un peu plus rapidement que des choix plus traditionnels comme V8. Bun est écrit dans un langage de programmation de bas niveau avec une gestion manuelle de la mémoire. La plupart des éléments de Bun sont écrits à partir de zéro, notamment le transpilateur JSX/TypeScript, le client npm, le bundler, le client SQLite, le client HTTP, le client WebSocket.Le contrôle de bas niveau de la mémoire et l'absence de flux de contrôle caché de Bun simplifient considérablement l'écriture de logiciels rapides. Pour installer Bun, l’utilisateur doit executer ce script d'installation dans un terminal. Il télécharge Bun depuis GitHub.Le serveur HTTP de Bun est construit sur des standards web commeetOuvrez ensuite "http://localhost:3000" dans votre navigateurLa même commande permettant d'exécuter des fichiers JavaScript et TypeScript avec le moteur d'exécution JavaScript de bun permet également d'exécuter les "scripts" de package.json. Remplacerparpermet de gagner 160 ms à chaque exécution. bun exécute les scripts de package.json 30 fois plus vite queest le gestionnaire de paquets par défaut pour l'environnement d'exécution JavaScript Node.js.se compose d'un client en ligne de commande, également appelé, et d'une base de données en ligne de paquets publics et privés payants, appelée le registreest un gestionnaire de paquets compatible avec. Il utilise les appels système les plus rapides disponibles pour copier les fichiers.bun wiptest. Un gestionnaire de tests de type Jest pour les projets JavaScript et TypeScript intégré à bun. Bun essaie toujours d'utiliser la méthode d'installation la plus rapide disponible pour la plateforme cible. Sous macOS, c'estet sous Linux, c'estIl est possible de changer la méthode d'installation utilisée avec l'option. En cas d'indisponibilité ou d'erreur, clonefile et hardlink se rabattent sur une implémentation de copie de fichiers spécifique à la plateforme. Bun stocke les paquets installés depuis npm dans. Notons que si la version semver a une balise build ou pre, elle est remplacée par un hash de cette valeur. Cela permet de réduire les risques d'erreurs dues à de longs chemins de fichiers, mais complique malheureusement la détermination de l'endroit où un paquet a été installé sur le disque.Lorsque le dossierexiste, avant l'installation, Bun vérifie si le "nom" et la "version" dansdans le dossier node_modules attendu correspondent au nom et à la version attendus. C'est ainsi qu'il détermine s'il doit installer ou non. Il utilise un analyseur JSON personnalisé qui arrête l'analyse dès qu'il trouve "nom" et "version". Lorsqu'unn'existe pas ou que le package.json a changé de dépendances, les archives sont téléchargées et extraites rapidement pendant la résolution.Lorsqu'unexiste et que le package.json n'a pas changé, bun télécharge les dépendances manquantes. Si le paquet dont le nom et la version correspondent existe déjà à l'emplacement prévu dans node_modules, bun n'essaiera pas de télécharger l'archive. Bun stocke les valeurs normalisées de cpu et os de npm dans le fichier de verrouillage, avec les paquets résolus.Il évite de télécharger, d'extraire et d'installer les paquets désactivés pour la cible au moment de l'exécution. Cela signifie que le fichier de verrouillage ne changera pas entre les plateformes/architectures, même si les paquets finalement installés changent. Les dépendances entre pairs sont gérées de manière similaire à. bun install n'installe pas automatiquement les dépendances entre pairs et essaiera de choisir une dépendance existante.Node.js est un environnement d'exécution JavaScript basé sur le moteur JavaScript V8 de Google qui exécute le code JavaScript en dehors du navigateur. Il aide les développeurs à créer des unités de code non bloquantes afin de tirer le meilleur parti des ressources système pour créer des applications plus réactives.Le système de modules de Node permet aux développeurs d'étendre la plateforme à l'aide de modules tiers pour obtenir un maximum de fonctionnalités. Node.js permet simplement aux développeurs d'utiliser chaque projet JavaScript open source sur le serveur de la même manière que sur le navigateur client, ce qui permet une intégration plus étroite et plus efficace entre le serveur Web et les scripts de l'application Web prise en charge.Créé par Ryan Dahl, ingénieur logiciel, développeur du runtime JavaScript Node.js et TypeScript, Deno est un moteur d'exécution (runtime) simple, moderne et sécurisé pour JavaScript et TypeScript, il utilise JavaScript V8 et est construit en Rust. Deno assume explicitement le rôle de runtime et de gestionnaire de paquets au sein d'un seul et même exécutable, plutôt que de nécessiter un programme de gestion de paquets distinct. Ryan Dahl est un.Outre le runtime Deno, l’outil fournit également une liste de modules standard qui sont examinés par les responsables de Deno et dont le fonctionnement est garanti avec une version spécifique de Deno. Ils cohabitent avec le code source de Deno dans le référentiel denoland/deno. Ces modules standard sont hébergés sur deno.land/std et sont distribués via des URL comme tous les autres modules ES compatibles avec Deno.Bun a été construit à partir de zéro pour se concentrer sur trois choses principales :Source : Bun Lequel de ses trois moteurs d'exécution JavaScript préférez-vous ? Deno, Node.js ou Bun ?Quelle amélioration de Bun préférez-vous le plus ?