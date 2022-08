Code jQuery : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

$ ( document ) . ready ( function ( ) { // Lorsque le document est chargé $ ( ".load_page_on_click" ) . click ( function ( ) { // Lorsque l’on clique sur un élément d'attribut class "load_page_on_click" var email = $ ( "input[name=email]" ) . val ( ) ; // Variable contenant la valeur d'un élément input d'attribut name "email" $ . ajax ( { // Exécution d’une requête Ajax avec la configuration donnée par l'objet suivant : async : "true" , // - requête asynchrone type : "GET" , // - type HTTP GET url : "mapage.php" , // - URL de la page à charger data : "email=" + encodeURIComponent ( email ) + "&action=get_email" , // - données à envoyer error : function ( errorData ) { // - fonction de rappel en cas d’erreur $ ( "#error" ) . html ( errorData ) ; } , success : function ( data ) { // - fonction de rappel pour le traitement des données reçues en cas de succès $ ( "#container" ) . html ( data ) ; $ ( "#error" ) . append ( "Contenu chargé" ) ; } } ) ; // Fermeture de l'appel à la fonction $.ajax } ) ; // Fermeture de la fonction de rappel du $(".load_page_on_click").click } ) ; // Fermeture de la fonction de rappel du $(document).ready

Nous pouvons sélectionner des éléments en utilisant une syntaxe de sélecteur CSS avec querySelector et querySelectorAll .

et . Nous pouvons ajouter, supprimer et basculer des classes sur des éléments avec l'API classList .

. Nous pouvons attacher des gestionnaires d'événements aux éléments DOM et à la fenêtre en utilisant addEventListener .

. Et tellement, tellement plus.

Le cas du site gouvernemental britannique

Moins de temps de traitement frontal dans l'ensemble.

11 % de temps de blocage en moins au 75e centile.

10 % de temps de blocage en moins pour les utilisateurs au 95e centile. Ce sont des utilisateurs qui rencontrent des conditions de réseau et d'appareils très défavorables, et chaque gain de performance compte particulièrement pour eux.

Impact sur les performances de gov.uk

75*% des utilisateurs sont basés au Royaume-Uni

35% des utilisateurs sont sur un appareil Android

il faut presque 2 secondes pour que les pixels de la première page s'affichent sur leurs écrans (c'est ce qu'on appelle la métrique de rendu de début)

Créé pour simplifier l'écriture de JavaScript et HTML, jQuery est arrivé au bon moment en 2006, avec la complexification croissante des interfaces Web. Cela lui a permis de séduire en masse les développeurs Web et d'avoir le statut d'élément fondamental dans les formations aux technologies du Web.jQuery est une dépendance d'environ 30 Ko utilisée par près de 84 % des pages mobiles en 2021, et pour cause. jQuery était un outil instrumental à une époque où nous avions vraiment besoin d'un moyen de scripter l'interactivité de manière à lisser les différentes implémentations de choses comme la gestion des événements, la sélection d'éléments, l'animation d'éléments, etc.Voici un exemple d'Ajax avec jQuery :Le Web est meilleur grâce à jQuery, non seulement parce qu'il a une utilité incroyable, mais parce que son omniprésence a conduit à intégrer ce qu'il a fourni à la plateforme Web elle-même. De nos jours, nous pouvons faire à peu près tout ce que jQuery peut faire en Vanilla JavaScript (un nom auquel se référer lorsque les développeurs utilisent du JavaScript simple sans aucune bibliothèque supplémentaire comme jQuery) :jQuery était il y a peu la bibliothèque JS la plus utilisée au monde et bon nombre de frameworks l'utilisaient pour fonctionner. Mais avec l'émergence de nouvelles technologies (bibliothèques et frameworks) et la modernisation des navigateurs, le caractère incontournable, voire la pertinence, de jQuery ne fait plus l'unanimité. Les problèmes qui autrefois nécessitaient jQuery sont maintenant en train d'être résolus par les navigateurs et le standard EcmaScript en évolution. Certains développeurs ont donc commencé à prendre de la distance vis-à-vis de la bibliothèque JavaScript.C'est le cas par exemple de l'équipe Bootstrap qui a annoncé l'abandon de jQuery dès la première version alpha de Bootstrap 5 pour retourner à du pur JavaScript. Selon Mark Otto, créateur du framework et auteur du billet de blog qui a annoncé cette version alpha 1, « jQuery a apporté un accès sans précédent à des comportements JavaScript complexes pour des millions (milliards ?) de personnes au cours des quinze dernières années », et « peut-être qu'il a changé à jamais le JavaScript lui-même », mais le temps était venu pour l’équipe d’abandonner jQuery en tant que dépendance. Selon le billet, ce changement est rendu possible grâce aux progrès réalisés dans les outils de développement front-end et la prise en charge des navigateurs.Le principal argument avancé pour justifier la suppression de jQuery dans Bootstrap v5 est que maintenant que plus de 95 % des fonctionnalités de jQuery sont désormais natives dans les navigateurs (les 5 % restants étant sans doute des bizarreries excessivement rétrocompatibles qui méritent d'être ignorées), ajouter une dépendance serait soit « stupide », soit un gaspillage de bande passante.Dans la communauté des développeurs, les avis divergent quant à ce changement. Ceux qui l'ont bien accueilli reconnaissent que jQuery est l’une des bibliothèques les plus importantes de l’histoire JavaScript et a permis de créer de véritables applications Web. Ils estiment cependant que depuis lors, les différences entre les navigateurs se sont considérablement réduites et nous avons appris à créer des applications maintenables et évolutives de manière plus déclarative, grâce à des frameworks comme React, Angular et autres. Du coup, jQuery ne serait plus d'une grande utilité.La suppression du moteur de sélection de jQuery parce qu'il existe maintenant des sélecteurs natifs dans les navigateurs modernes tend à donner raison à ceux qui pensent que jQuery est de moins en moins pertinent. D'autres estiment malgré tout que la bibliothèque JS est loin d'être obsolète, car les techniques jQuery ne sont pas aussi ergonomiques à mettre en œuvre sans utiliser jQuery. Pour ces derniers, ça reste donc un outil très productif qui offre des solutions simples à de nombreux problèmes.En mars 2022, Matt Hobbs, Responsable du développement front-end de Government Digital Service (qui offre des plateformes, des produits et des services qui aident le gouvernement à devenir intégré, fiable et réactif aux besoins des utilisateurs notamment GOV.UK), a annoncé que GOV.UK avait supprimé sa dépendance jQuery. C'est un gros problème en ce qui concerne l'expérience utilisateur, car GOV.UK fournit des services et des informations en ligne pour le Royaume-Uni à grande échelle. Tout le monde n'utilise pas son MacBook Pro 2022 sur une connexion haut débit à couper le souffle. GOV.UK doit être accessible à tous, et cela signifie qu'il doit rester léger.Voici quelques-uns des plus grands succès de Matt Hobbs sur ce que GOV.UK a remarqué en supprimant jQuery :Le fil Twitter de Matt n'est pas avare en informations diverses, notamment sur la mesure détaillée des performances avec et sans jQuery.Ce qui suit est un extrait du billet du chef de l'unité de transformation numérique du gouvernement britanniqueComme mentionné précédemment, la bibliothèque jQuery n'était que de 32 Ko de JavaScript compressé et minifié (lorsque les espaces blancs étaient supprimés du code et remplacés par des mots répétés). Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être, cela ne ressemble pas à beaucoup de données, surtout par rapport aux images qui peuvent avoir une taille de plusieurs mégaoctets. Mais quand c'est sur chaque page, du point de vue des performances Web, cela équivaut à beaucoup de données. Il convient également de mentionner qu'il existe une grande différence entre les données d'image et les données JavaScript compressées. Les navigateurs et les appareils traitent les 2 types de données très différemment.JavaScript est connu comme une ressource "bloquant le rendu". Cela signifie que lorsqu'un navigateur rencontre JavaScript, il passe par un processus en plusieurs étapes qui implique qu'il soit téléchargé, puis décompressé, avant d'être finalement analysé et exécuté. Tout cela se produit dans l'unité centrale de traitement (CPU) et la mémoire disponibles d'un appareil. Ces tâches peuvent être très lentes et énergivores selon l'appareil et la connexion.Malheureusement, pendant ce temps, le dessin réel des pixels sur l'écran de l'appareil doit être suspendu jusqu'à ce que l'exécution du JavaScript soit terminée. Une fois terminé, le navigateur peut continuer à peindre des pixels pour le reste de la page.Les images et les données d'image ne "bloquent pas le rendu", ce qui signifie que des parties de la page Web peuvent être peintes sur la page pendant que des données d'image supplémentaires sont téléchargées en parallèle. Par conséquent, une image de 32 Ko a beaucoup moins d'impact sur les performances que 32 Ko de JavaScript compressé. Cela est particulièrement vrai pour les utilisateurs d'appareils à faible spécification qui sont généralement plus lents, plus anciens et moins chers.Les appareils aux spécifications inférieures sont souvent considérés comme des ordinateurs portables et des tablettes plus anciens, ou des appareils mobiles "économiques" (souvent des appareils Android avec un forfait de données limité).Étant donné que ces utilisateurs ont les appareils les plus lents, ils auront le plus besoin d'aide pour s'assurer que leur visite sur GOV.UK est aussi rapide, efficace et aussi bon marché que possible. En octobre dernier, l'Ofcom estimait que 2 millions de foyers " rencontraient des problèmes d'accessibilité avec leur haut débit fixe et/ou leur smartphone ", notre travail ici a donc le potentiel de réduire leurs coûts Internet.À ce stade, il convient de mentionner que les données anonymes de Real User Monitoring (RUM) que nous collectons à partir des appareils des utilisateurs montrent que GOV.UK est déjà un site Web très rapide. Pour la majorité des utilisateurs, le site se charge en moins de 1 seconde. Mais le graphique de distribution (vu ci-dessus) montre également que certains utilisateurs voient un temps de chargement de page allant jusqu'à 2,35 secondes. En examinant de plus près les données de performances RUM de ces utilisateurs, nous constatons*:D'après les statistiques ci-dessus, nous pouvons supposer qu'il est fort probable que bon nombre de ces utilisateurs d'Android utilisent des appareils à faible spécification où la vitesse du processeur et la capacité de mémoire sont limitées.Avec cette hypothèse à l'esprit, quel impact sur les performances la suppression de 32*ko de code JavaScript compressé aura-t-elle*?C'est là que nos tests de performance « en laboratoire » sont très utiles. Nous effectuons des tests tous les jours sur les pages GOV.UK en utilisant des appareils simulés et des vitesses de connexion spécifiques. Parce que nous pouvons répéter ces tests tous les jours, cela nous permet de surveiller ce que les changements que nous apportons au site font pour les vrais utilisateurs visitant GOV.UK.Par exemple, pour un utilisateur simulé visitant la page d'accueil de Universal Credit sur un appareil à faible spécification et une connexion mobile 2G, nous pouvons clairement voir sur le graphique où le changement jQuery a été effectué.La raison pour laquelle la page Universal Credit a été choisie est qu'il s'agit de la page la plus visitée sur GOV.UK selon nos données d'analyse. Il est donc important qu'elle se charge rapidement pour tous les utilisateurs, quel que soit l'appareil ou la connexion qu'ils utilisent. Comme le montre le graphique ci-dessus, le temps qu'il a fallu à la page pour dessiner complètement les pixels à l'écran (visuellement complet) est passé de 11,3 secondes à 9,4 secondes (une amélioration de 17 %).En plus des améliorations visuelles complètes, des améliorations du temps de chargement des pages ont également été clairement observées. Le graphique ci-dessous montre que le temps jusqu'au chargement complet de la page est passé de 20,42 secondes à 18,75 secondes (une amélioration de 8 %) et le temps de chargement total de la page est passé de 19,44 secondes à 17,75 secondes (une amélioration de 9 %).Enfin, nous constatons également une amélioration significative des mesures de performances interactives de la page, ce qui signifie qu'un utilisateur peut interagir avec la page beaucoup plus tôt. Les mesures d'interactivité sont importantes pour les utilisateurs car elles indiquent quand l'utilisateur peut interagir pour la première fois avec la page. La possibilité d'interagir avec une page donne aux utilisateurs l'assurance que la page fonctionne toujours.L'amélioration des performances Web est souvent constituée de nombreux changements incrémentiels plus petits au fil du temps. C'est donc formidable de voir le soutien apporté à ce changement par la communauté des performances Web au sens large.Comme vous pouvez le voir à partir de nos résultats de surveillance des performances ci-dessus, nous avons amélioré les performances des pages pour de nombreux utilisateurs qui ont des difficultés avec des appareils à faible spécification et des connexions lentes, même si GOV.UK est déjà un site Web très rapide pour la majorité des utilisateurs. Il peut sembler que 32 Ko de JavaScript ne sont rien sur le Web moderne d'aujourd'hui avec des appareils rapides et des connexions haut débit rapides. Mais pour une certaine cohorte d'utilisateurs, cela fait une grande différence dans la façon dont ils vivent GOV.UK.Sources : Matt Hobbs Avez-vous développé récemment en JavaScript ? Avez-vous fait appel à un framework comme jQuery ou un autre ? Lequel ?Qu'en pensez-vous ? jQuery est-il toujours assez populaire en 2022 selon vous ?Pensez-vous que jQuery soit encore pertinent au vu de l'évolution de JavaScript et d'autres paramètres comme les navigateurs, les débits de connexion, etc. ? Si oui, pourquoi ? Si non, dans quelle mesure ?La bibliothèque JavaScript est-elle toujours aussi utile et incontournable qu'à ses débuts ?Quelle lecture faites-vous des résultats en terme de performance présentés par le chef de l'unité de transformation numérique du gouvernement britannique ?