const objectLookup = new WeakMap ( ) ; const otherRealm = new ShadowRealm ( ) ; const coinFlip = otherRealm. evaluate ( `(a, b) => Math.random() > 0.5 ? a : b;` ) ; // later... let a = { name : 'alice' } ; let b = { name : 'bob' } ; let symbolA = Symbol ( ) ; let symbolB = Symbol ( ) ; objectLookup. set ( symbolA, a ) ; objectLookup. set ( symbolB, b ) ; a = b = null ; // ok to drop direct object references // connected identities preserved as the symbols round-tripped through the other realm let chosen = objectLookup. get ( coinFlip ( symbolA, symbolB ) ) ; assert ( [ 'alice' , 'bob' ] . includes ( chosen. name ) ) ;