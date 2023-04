Nous avons identifié plusieurs campagnes et nous pensons qu'elles sont probablement toutes exploitées par le même acteur malveillant, bien que nous ne puissions pas le confirmer pour le moment. Il est possible qu'il y ait plusieurs acteurs malveillants, chacun lançant une campagne malveillante individuellement.Le concept est simple. Chaque package ne contient rien d'autre qu'un fichier readme. Ce fichiers'affiche sur la page du package et contient un lien unique et court vers un autre site Web avec le contexte du package npm d'origine.Le but de cette campagne est d'infecter la victime avec un fichier .exe malveillant. L'appât est une description warez illégale tentante. Très probablement, les victimes vont chercher et atterrir sur ces pages npm.En cliquant sur le lien court, il y a un site Web personnalisé qui semble être légitime mais qui est hébergé sur l'infrastructure de l'acteur malveillant, offrant un téléchargement du logiciel warez.Cela télécharge un fichier zip chiffré par mot de passe qui, une fois extrait, crée un fichier .exe rempli de zéros d'une taille d'environ 600 Mo. Cette technique est utilisée pour éviter la détection par les EDR [ndlr. EDR, ou, désigne une technologie logicielle émergente de détection des menaces de sécurité informatique des équipements numériques (ordinateurs, serveurs, tablettes, objets connectés, etc.)]. [...]Comme nous l'avons couvert dans ce rapport, les attaquants se sont liés à des sites Web de vente au détail tels qu'AliExpress en utilisant des identifiants de parrainage créés par eux, profitant ainsi des récompenses de parrainage.Dans ce cas, les attaquants ont invité les utilisateurs russes à rejoindre une chaîne Telegram spécialisée dans la cryptographie. Il existe toutes sortes de mots-clés.