Aucun rechargement de la page pour une fonctionnalité spécifique (charger un liste, etc.).

Permet de faire des animations.

Evite de recharger une page pour valider des formulaires.

Etc.

« Il y a 20 ans, je militais pour le JavaScript. J'expliquais que JavaScript était un langage bien meilleur que tout le monde ne le pensait et que si nous l'utilisions correctement, nous pourrions faire des choses extraordinaires et changer le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Désormais, mon évangile est que nous devrions arrêter d'utiliser JavaScript », lance le créateur de JSON dont la sortie suggère que le langage JavaScript est désormais une usine à gaz après une vingtaine d’années d’existence.Depuis sa création pour rendre les premiers sites web dynamiques, JavaScript n'a cessé de gagner en popularité au fil des ans. Ce langage est resté le plus demandé de janvier 2022 à juin 2023, d’après des données de la plateforme DevJobScanner. JavaScript est présent sur quasiment tous les sites web, mais c’est suite à la « mode du tout JavaScript » que des problèmes font surface sur des sites Web en production.En effet, ce langage permet de rendre l’expérience utilisateur agréable sur plusieurs pans :C’est une liste non exhaustive des possibilités que le langage offre. Le souci est que JavaScript + JQuery continue de faire un usage tous azimuts par des programmeurs qui optent pour la facilité même dans des cas de figure où il est possible de s’en passer. Conséquence : l’exécution côté client du site Web se fait au rythme du chargement des éléments de la bibliothèque JQuery et donc à pas lents.Ces programmeurs optent en général pour JQuery pour gérer des Sliders, des animations en tous genres, des pop-ups, des menus déroulants au détriment de CSS qui permet d’atteindre les mêmes objectifs tout en augmentant les performances du site web, car il n’y a plus de chargement de script inutile. Et donc s’il n’est pas possible de se débarrasser du langage JavaScript comme le suggère le créateur de JSON, il est question de se servir au maximum d’alternatives sérieuses dans le cadre de projets de développement web.JavaScript fait partie des langages les plus populaires dans les offres d’emploi publiées sur la plateforme https://emploi.developpez.com/ . Le langage fait en sus partie des mieux payés en région parisienne et en province, en 2023.Les données sur developpez.com font état de ce que, malgré son aspect incontournable dans la programmation Web, JavaScript est en baisse continue depuis 2020. Il était en deuxième place en 2015, mais maintenant se retrouve en quatrième place du classement des langages les plus populaires sur la plateforme. C’est une indication de ce que, si les besoins en JavaScript ne sont pas prêts de s'éteindre, en revanche, il semblerait que la mode du tout JavaScript (avec, entre autres, son utilisation dans le célèbre node.js) est en train de s’estomper pour le plus grand des performances des sites Web.Source : Douglas CrockfordLes griefs mis en avant à l’encontre du langage JavaScript pour ce qui est du développement des sites Web sont-ils cohérents avec la réalité dont vous êtes au fait ?Quelles sont les alternatives à JavaScript sur lesquelles vous vous appuyez pour livrer à vos clients des sites Web dynamiques exempt des inconvénients qu’une mise à contribution de JavaScript entrainerait ?Quels sont les langages et outils dont vous vous servez pour développer des sites Web dynamiques sans vous appuyer sur JavaScript et des bibliothèques comme JQuery ? Quels sont les avantages de votre approche en comparaison de celle qui s’appuie sur JavaScript et ses bibliothèques ?