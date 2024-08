Envoyé par Easy Laptop Finder Envoyé par

L'utilisation incessante JavaScript de pointe a contribué à rendre le web moins accessible, en affectant de manière disproportionnée les utilisateurs dont les appareils et les conditions de réseau sont incapables (1) de télécharger les énormes charges utiles associées à ces frameworks et (2) de gérer la mémoire requise pour exécuter le code du framework dans le navigateur. L'accent mis sur la création d'applications hautement interactives entraîne une coupure d'accès au Web de certains internautes.



Pire encore, les personnes qui ont tendance à posséder des appareils moins puissants et celles qui vivent dans des zones où la connexion à l'internet est plus lente sont souvent celles qui pourraient bénéficier le plus d'un accès bien soutenu au web (par exemple, pour accéder aux services gouvernementaux).



La poussée de l'interaction peut également avoir eu un impact sur l'accessibilité du web : bien que les nouvelles chaînes d'outils de développement puissent inclure un certain niveau d'accessibilité, j'ai constaté que ce niveau était largement dépassé par les développeurs qui affichent et cachent des éléments sur toute la page sans se soucier des personnes qui utilisent des lecteurs d'écran.



Je ne suis pas sûr que nous y parviendrons un jour, mais une approche plus raisonnable consiste à donner la priorité à l'accès à l'information et à l'accessibilité plutôt qu'aux interfaces tape-à-l'œil. La seule chose que le Web nous apporte avant tout, c'est la prolifération et l'accès facile à l'information. Ne gâchons pas cela pour de nouvelles interfaces tape-à-l'œil