Sortie de la version 5 de Svelte : cette version est le résultat de la réécriture complète du framework JavaScript pour le rendre plus rapide, plus facile à utiliser et plus robuste

Code : Sélectionner tout npm create svelte@latest

Code : Sélectionner tout npm install --save-dev svelte@next

runes , la nouvelle API de réactivité alimentée par des signaux qui se trouve au cœur de Svelte 5 et qui permet une réactivité universelle et fine



, la nouvelle API de réactivité alimentée par des signaux qui se trouve au cœur de Svelte 5 et qui permet une réactivité universelle et fine une gestion des événements remaniée avec moins d'éléments superflus et plus de flexibilité



une meilleure composition des composants grâce aux snippets



prise en charge native de TypeScript, y compris à l'intérieur de votre balisage

La version 5 de Svelte est maintenant disponible. Cette version est le résultat de la réécriture complète du framework JavaScript pour le rendre plus rapide, plus facile à utiliser et plus robuste.Svelte est une nouvelle façon de construire des applications web. C'est un compilateur qui prend vos composants déclaratifs et les convertit en JavaScript efficace qui met à jour le DOM de manière chirurgicale. Svelte est un projet open source sous licence MIT dont le développement continu est entièrement rendu possible par la donation et les bénévoles. Les fonds donnés via Open Collective sont utilisés pour compenser les dépenses liées au développement de Svelte.La version 5 de Svelte est maintenant disponible. Au cours des derniers mois, son équipe de développement annonce avoir travaillé dur pour réécrire Svelte de A à Z afin de le rendre plus rapide, plus facile à utiliser et plus robuste. Cela signifie que la conception du framework est largement établie et que les bugs les plus flagrants ont été éliminés. Cela ne signifie pas qu'il est prêt pour la production, ou que rien ne changera entre maintenant et la version officiel 5.0.Pour essayer Svelte 5, vous pouvez sélectionner l'option "" lorsque vous démarrez un nouveau projet SvelteKit :ou vous pouvez ajouter Svelte 5 à un projet existant :ou vous pouvez bricoler sur le site web de l'aperçu de Svelte 5.Les points forts sont les suivants :Avec ces changements, faut-il réécrire toutes les applications conçues pour les anciennes versions ? Les composants écrits pour Svelte 4 continueront à fonctionner avec Svelte 5, à quelques exceptions près. Si vous installez Svelte 5 dans une application existante, le seul changement réel devrait être que les choses deviennent plus rapides. Si vous maintenez une application Svelte, il est recommandé de la mettre à jour vers Svelte 5 ou de passer au moins à Svelte 4.À terme - dans Svelte 6 ou 7 - la prise en charge de certaines fonctionnalités de Svelte 4 sera abandonnée au profit de leurs remplaçants modernes. Pour cette raison, il est encouragé de migrer progressivement vos composants (vous pouvez mélanger les anciens et les nouveaux composants dans la même application). Ils publieront un outil en ligne de commande pour automatiser une grande partie de cette migration, et vous pouvez essayer une version expérimentale de cet outil dans le terrain de jeu en collant un peu de code Svelte 4 et en cliquant sur le bouton «».Quel est votre avis sur le sujet ?