React (également connu sous le nom de React.js ou ReactJS) est une bibliothèque JavaScript front-end gratuite et open-source qui vise à rendre la construction d'interfaces utilisateur basées sur des composants plus "transparente". Elle est maintenue par Meta (anciennement Facebook) et une communauté de développeurs individuels et d'entreprises.En début d'année, la très attendue React 19 a été annoncée, et depuis, les pré-versions de React 19 ont montré plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Mais certaines d’entre elles ont été accueillies avec scepticisme. Par exemple, la suppression d’une fonctionnalité liée à Suspense a entraîné des états de chargement instantanés, ce qui a provoqué un effet cascade lorsque plusieurs composants initiés par des requêtes de données se suspendent simultanément. Après de nombreuses réactions publiques, des discussions animées et probablement beaucoup de discussions en coulisses, l'équipe React a fait marche arrière et a décidé de suspendre ce changement avant l'annonce de la version stable.Le 05 décembre 2024, l'équipe de Meta a annoncé la sortie de la version stable de React 19, qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations significatives. L'une des principales mises à jour est la prise en charge de l'utilisation de fonctions asynchrones dans les transitions, ce qui simplifie la gestion des états en attente, des erreurs, des formulaires et des mises à jour optimistes. Ceci est complété par l'introduction deet d'un nouveau hook,, pour rationaliser les cas courants pour les Actions.React 19 intègre également les Actions avec les nouvelles fonctionnalitésde, en offrant un hookqui permet de lire le statut du formulaire parent comme s'il s'agissait d'un fournisseur de contexte. Une nouvelle API,, a été introduite pour faciliter la lecture des ressources pendant le rendu. Pour la génération de sites statiques,inclut désormais les APIetLes composants et actions serveur font désormais partie de React 19, ce qui permet le pré-rendu des composants et permet aux composants client d'exécuter des fonctions asynchrones sur le serveur. En outre, les composants de fonction peuvent désormais accéder àen tant que prop. Les rapports d'erreur ont été améliorés, en particulier pour les erreurs d'hydratation dansReact 19 apporte un support complet pour les éléments personnalisés, en passant tous les tests sur Custom Elements Everywhere. D'autres fonctionnalités incluent l'introduction deen tant que fournisseur, le support du retour des fonctions de nettoyage depuis les callbacks, le rendu natif des balises de métadonnées des documents, les scripts asynchrones, le préchargement des ressources, et l'amélioration des rapports d'erreur.Pensez-vous que ces fonctionnalités et améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur React 19 ?