À l'occasion de ses 20 ans, la bibliothèque Javascript jQuery passe en version 4.0.0 : face aux frameworks modernes, faut-il maintenir, migrer ou abandonner un socle historique du front-end ?

En janvier 2026, la bibliothèque jQuery a célébré ses 20 ans en annonçant la sortie de la version 4.0.0 sa première mise à niveau majeure en presque dix ans. Historiquement omniprésent dans le développement web front-end, jQuery sest imposé dès la fin des années 2000 comme un outil incontournable pour « écrire moins, faire plus » en JavaScript. Il a grandement simplifié la manipulation du DOM HTML, la gestion des événements, les requêtes AJAX et les animations, à une époque où ces tâches étaient complexes et hétérogènes selon les navigateurs.
Au fil des années, un large écosystème de plugins sest développé autour de jQuery, et de nombreux développeurs ont fait leurs premières armes en JavaScript à travers cette API familière. Encore aujourdhui, jQuery reste la bibliothèque JavaScript la plus déployée sur le web : on estime quil est utilisé par environ 77 % des 10 millions de sites les plus visités en 2022 et par plus de 70 % de lensemble des sites web début 2026, ce qui le place loin devant toute autre librairie JavaScript en termes de présence en production. Cette longévité exceptionnelle interroge son rôle à lère des frameworks modernes comme React, Vue ou Svelte.
Historique de jQuery et cas dusage
jQuery a été créé par John Resig et dévoilé en 2006 lors du BarCamp NYC, avec pour ambition de simplifier le code JavaScript côté client. À une époque où chaque navigateur implémentait le DOM et les événements à sa manière, jQuery a fourni une abstraction unifiée qui a démocratisé le développement JavaScript. La bibliothèque a rendu les manipulations déléments HTML plus aisées (grâce à sa syntaxe de sélecteurs inspirée de CSS), a normalisé des comportements dévénements qui différaient entre Internet Explorer, Firefox ou Safari, et a introduit des utilitaires pour les effets visuels et les requêtes asynchrones (AJAX) simples à utiliser. Comme le résume un article, « jQuery a rendu AJAX accessible, a normalisé la gestion des événements et offert une API élégante pour le DOM à une époque de fragmentation des navigateurs ». Son slogan officieux « Write Less, Do More » traduisait bien cette promesse.
Le succès de jQuery a été fulgurant. Durant la décennie 2010, il est devenu quasiment synonyme de JavaScript pour de nombreux développeurs front-end. Microsoft et Nokia lont même intégré nativement à leurs plateformes de développement web à lépoque. Des bibliothèques complémentaires comme jQuery UI (composants dinterface) ou jQuery Mobile ont vu le jour pour exploiter son cur, et des milliers de plugins communautaires ont étendu ses fonctionnalités (carrousels, datepickers, graphiques, etc.). Les cas dusages typiques de jQuery allaient du simple script ajoutant une animation sur un bouton, jusquà des applications web complètes construites autour de son modèle dinteraction DOM.
Malgré lessor récent de frameworks front-end alternatifs, lempreinte de jQuery demeure colossale sur le web actuel. S'il affiche un déclin progressif, jQuery est encore présent sur plus de 70 % des sites au début de 2026. Ce maintien sexplique par lhéritage de nombreux projets et CMS plus anciens (par exemple WordPress linclut doffice), tandis que pour les applications web développées ces dernières années, on lui préfère largement des frameworks plus modernes. En somme, jQuery fait aujourdhui figure de « vétéran » du front-end : sa popularité auprès des nouveaux projets a diminué, mais il reste un composant sous-jacent dinnombrables sites en production, bénéficiant dune base dutilisateurs immense et dune communauté toujours active.
Nouveautés de jQuery 4.0.0
Lancée officiellement en janvier 2026, jQuery 4.0.0 est la première version majeure de la bibliothèque depuis près de dix ans. Après une longue phase de développement et plusieurs préversions bêta, cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations et modernisations, accompagnées de changements pouvant casser la compatibilité ascendante (breaking changes). Les mainteneurs ont profité de ce saut de version pour nettoyer le code historique et abandonner certains archaïsmes, tout en veillant à ce que la migration soit la plus fluide possible la plupart des utilisateurs devraient pouvoir passer à jQuery 4 avec très peu de modifications de code, selon lannonce officielle.
Voici les principaux apports et changements de jQuery 4.0.0 :
Fin de support des navigateurs anciens
Première évolution notable, jQuery 4 abandonne la prise en charge des navigateurs web obsolètes, en particulier Internet Explorer 10 et les versions antérieures. Concrètement, le code spécifique qui permettait à jQuery de fonctionner avec IE 6/7/8/9/10 a été supprimé, ce qui allège la bibliothèque et permet dexploiter davantage les API modernes des navigateurs récents. À titre transitoire, IE 11 reste encore supporté dans la v4, mais son tour viendra léquipe a annoncé que jQuery 5.x éliminerait à son tour le support dIE 11. Outre Internet Explorer, dautres navigateurs vieillissants sortent du périmètre : la version héritée dEdge (Edge Legacy), les anciens Safari/iOS antérieurs aux trois dernières versions majeures, les Firefox antérieurs aux deux dernières versions (hors édition ESR), ainsi quAndroid Browser (le vieux moteur par défaut des Android 4) ne sont plus garantis compatibles. Pour les applications qui auraient absolument besoin de fonctionner sur ces environnements désuets, la consigne est claire : rester sur jQuery 3.x sans migrer vers la 4.
Modernisation du code et sécurité renforcée
jQuery 4 se modernise également sous le capot. Le code source de la bibliothèque a été entièrement migré du format AMD vers les modules ES (ECMAScript modules), une évolution interne qui la rend plus facilement intégrable aux outils de construction modernes (tels Webpack, Rollup) et aux workflows basés sur import/export en JavaScript ES6. Désormais, on peut importer jQuery en tant que module, ou le charger via une balise <script type="module"> dans les navigateurs récents, ce qui aligne la bibliothèque avec les pratiques de développement actuelles.
Par ailleurs, dimportants efforts ont été faits sur la sécurisation des manipulations DOM. jQuery 4 introduit le support de lAPI Trusted Types, qui permet de mieux se conformer aux politiques de sécurité de contenu (Content Security Policy) des pages web. En pratique, cela signifie que si un développeur fournit à jQuery du code HTML marqué explicitement comme sûr (via un objet TrustedHTML), la bibliothèque lacceptera pour linjection dans le DOM sans déclencher dalerte CSP, là où auparavant ce type dopération pouvait être bloqué par les navigateurs pour prévenir les failles XSS.
Dans le même esprit, le mécanisme de chargement de scripts externes via AJAX a été ajusté pour éviter les violations de CSP : jQuery utilise dorénavant des balises <script> pour insérer les scripts distants dans la page, au lieu de techniques dinjection de code potentiellement considérées comme du script inline non sûr. Hormis quelques cas particuliers (par ex. si des en-têtes HTTP personnalisés sont requis, où un XHR reste utilisé), les chargements de scripts se feront via des balises, ce qui contourne les restrictions CSP sur lexécution de code dynamique.
Suppression des API obsolètes
Léquipe de jQuery a profité de ce passage en version 4 pour effectuer un grand ménage dans les fonctionnalités anciennes et redondantes. Au fil des versions 2.x et 3.x, plusieurs fonctions de lAPI avaient été signalées comme dépréciées (deprecated) en vue dune suppression future jQuery 4 acte précisément cette suppression. Ainsi, toute une série de méthodes utilitaires globales disparaissent au profit des équivalents standards du JavaScript moderne : par exemple jQuery.isArray, jQuery.trim, jQuery.parseJSON, jQuery.isFunction ou jQuery.type ont été retirées, car il existe désormais dans tous les navigateurs supportés des alternatives natives pour ces fonctionnalités (Array.isArray() pour tester un tableau, String.prototype.trim() pour enlever les espaces, JSON.parse() pour parser du JSON, typeof ou instanceof pour tester le type, etc.). Tout code sappuyant sur ces anciennes fonctions devra donc être adapté en conséquence.
De même, jQuery 4 retire certaines propriétés et méthodes internes jugées inutiles ou « magiques ». Par exemple, les méthodes non documentées qui figuraient sur lobjet prototype de jQuery comme $._data, ou encore les méthodes de tableau héritées (push, sort, splice) ont été purgées pour éviter toute confusion. Il était déconseillé de les utiliser, mais dans la pratique certains développeurs détournaient $(éléments).push(obj) pour manipuler des collections jQuery comme de simples tableaux ; ce genre de code ne fonctionnera plus et doit être réécrit en utilisant les méthodes natives. Leffet positif de ce nettoyage est un allègement de la taille de la bibliothèque, denviron 3 kilooctets une fois minifiée et compressée en gzip un gain modeste mais bienvenu, rendu possible notamment grâce à labandon du support des très vieux navigateurs.
Compatibilité et migration : quel impact pour vos projets ?
Qui dit version majeure dit risque de ruptures de compatibilité. Dans le cas de jQuery 4.0.0, nous lavons vu, il y a effectivement plusieurs changements notables, mais la bonne nouvelle est que la migration depuis jQuery 3.x devrait être relativement aisée dans la plupart des cas. Léquipe jQuery indique avoir fait en sorte que la majorité des utilisateurs puissent effectuer la mise à jour avec « des changements minimes dans leur code ». Les principales incompatibilités proviennent de la suppression de vieux code et de comportements atypiques, que les développeurs avertis avaient souvent déjà évité via les recommandations des versions précédentes. En outre, ce passage en v4 était planifié de longue date : plusieurs des fonctionnalités retirées étaient signalées comme dépréciées depuis des années. En interne, le passage à la version 4 a permis de réaliser enfin ces nettoyages qui étaient impossibles en version mineure
Pour accompagner les développeurs dans cette transition, léquipe fournit un outil précieux : le plugin jQuery Migrate 4.0. Il sagit dun fichier JavaScript additionnel à inclure temporairement dans vos pages, qui va détecter automatiquement et signaler dans la console tout usage de fonctionnalité obsolète ou cassée sous jQuery 4. Mieux, dans sa version de production minimifiée, Migrate 4 peut rétablir en interne certains comportements retirés, de façon à ce que votre application continue de fonctionner pendant la phase de migration sans erreur bloquante.
jQuery face aux frameworks modernes : quelle pertinence en 2026 ?
Avec lessor des frameworks front-end ces dix dernières années, le paysage du développement web sest profondément transformé. Des bibliothèques et frameworks tels quAngularJS/Angular, React (introduit par Facebook en 2013), Vue.js (2014) ou plus récemment Svelte (2019) ont popularisé une approche différente : plutôt que de manipuler directement le DOM de manière impérative, on structure lapplication en composant des éléments dinterface autonomes, reliés à un état applicatif central, et on laisse le framework se charger dappliquer efficacement les mises à jour nécessaires à lécran.
Cela apporte une meilleure organisation du code, une séparation des préoccupations (logique vs présentation) plus nette et souvent des gains de performance grâce à des techniques comme le Virtual DOM ou le reactive computing. Dans ce contexte architectural moderne, jQuery nest plus le choix naturel pour développer une application web dynamique de grande envergure. Son modèle (sélectionner des éléments du DOM et leur attacher des handlers ou des modifications directement) convient très bien pour des enrichissements ponctuels dune page web, mais montre vite ses limites en termes de maintenabilité dès quil sagit de gérer une interface utilisateur complexe avec de multiples états synchronisés.
Il est donc devenu rarissime en 2026 de démarrer un nouveau projet web ambitieux en sappuyant sur jQuery comme base principale : la tendance générale est dopter pour un des frameworks modernes sus-cités, qui offrent une structure...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.