Next.js 16.2 est lancé avec un rendu et un démarrage plus rapides, une page d'erreur repensée, une mise à jour majeure garantissant un taux de réussite de 100 % pour les agents IA

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Présentation de Next.js 16.2

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JSON.parse

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Next.js est un framework open source de développement web full-stack créé par la société privée Vercel, qui permet de développer des applications web basées sur React avec rendu côté serveur et rendu statique. La documentation React mentionne Next.js parmi les « chaînes d'outils recommandées », le conseillant aux développeurs lorsqu'ils « créent un site web rendu côté serveur avec Node.js ». Alors que les applications React traditionnelles ne peuvent afficher leur contenu que dans le navigateur côté client, Next.js étend cette fonctionnalité pour inclure les applications rendues côté serveur.Next.js 16.2 est désormais disponible, apportant des améliorations majeures au flux de travail des développeurs et aux performances des sites. Le temps de démarrage dependant le développement est désormais environ 87 % plus rapide que dans la version 16.1 lors de l'utilisation de l'application par défaut, grâce à des améliorations significatives du processusPar ailleurs, la désérialisation de la charge utile des composants serveur est désormais jusquà 350 % plus rapide, ce qui se traduit par des gains de vitesse de rendu côté serveur compris entre 25 % et 60 % en conditions réelles, selon la charge utile. Si les performances sont au cur de cette mise à jour, celle-ci améliore également la gestion des erreurs : les pages d'erreur en production bénéficient d'un nouveau design, les chaîness'affichent dans la fenêtre contextuelle d'erreur, et les incohérences d'hydratation sont désormais clairement identifiées afin de distinguer le contenu rendu par le serveur de celui rendu par le client.Pour améliorer le débogage et la transparence pendant le développement, Next.js consigne désormais dans le terminal le nom, les arguments, le temps d'exécution et le fichier source de chaque fonction serveur. S'appuyant sur les changements récents, la prise en charge du débogueur Node.js s'étend au-delà du développement ; les développeurs peuvent désormais attacher le débogueur dans les environnements de production viaParmi les autres mises à jour, citons une nouvelle propriétépour le composant ``, une API Adapters stable pour la personnalisation de la compilation, des améliorations notables apportées àet la gestion automatique de plusieurs fichiers d'icônes ayant le même nom de base mais des extensions différentes. Cette version apporte également diverses améliorations supplémentaires et corrections de bogues.Voici la présentation de Next.js 16.2 :Next.js 16.2 apporte des améliorations en termes de performances, un débogage optimisé, des améliorations pour les agents, ainsi que plus de 200 corrections et améliorations pour Turbopack.Nous avons considérablement réduit le temps nécessaire avant quene soit prêt pour. Sur la même machine et pour le même projet, le démarrage est environ 87 % plus rapide par rapport à Next.js 16.1 sur l'application par défaut.Nous avons apporté une modification à React qui accélère la désérialisation de la charge utile des composants serveur jusqu'à 350 %. L'implémentation précédente utilisait un callback reviver, qui franchissait la frontière C++/JavaScript dans V8 pour chaque paire clé-valeur du JSON analysé. Même un reviver trivial sans opération rendenviron 4 fois plus lent que sans reviver.La nouvelle approche...