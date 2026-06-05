Cloudflare a annoncé l'acquisition de VoidZero, la société open source à l'origine de Vite et des outils de compilation JavaScript associés, afin de renforcer sa plateforme pour développeurs Workers. Cette initiative vise à faciliter le développement web assisté par l'intelligence artificielle (IA) en simplifiant le déploiement du code local vers le réseau mondial de Cloudflare, sans les transitions habituelles entre différents outils. Les outils de VoidZero, notamment Vite, Vitest, Rolldown et Oxc, resteront open source sous licence MIT et son équipe rejoindra la division « Emerging Technology and Incubation » de Cloudflare, où elle continuera à diriger les projets.
Cloudflare, Inc. est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, qui propose une gamme de services Internet, notamment des services de réseau de diffusion de contenu (CDN), de cybersécurité dans le cloud, de protection contre les attaques DDoS et d'enregistrement de noms de domaine accrédités par l'ICANN. Les services de l'entreprise fonctionnent principalement comme un proxy inverse entre les visiteurs d'un site web et l'hébergeur du client, améliorant ainsi les performances et assurant une protection contre le trafic malveillant.
Le 4 juin 2026, Cloudflare Inc. a annoncé avoir racheté VoidZero Inc., la société open source à l'origine de Vite et des outils de compilation JavaScript très répandus qui l'entourent, dans le but de positionner sa plateforme pour développeurs au cur du développement web assisté par l'IA. VoidZero a été fondé par Evan You, le créateur du framework Vue.js, en 2023.
Vite s'est imposé comme la norme dans le développement JavaScript et TypeScript, avec plus de 100 millions de téléchargements par semaine. Les autres outils de VoidZero s'intègrent parfaitement à ce flux de travail. Vitest se charge des tests. Rolldown, écrit en Rust, s'occupe de la création des paquets. La chaîne d'outils Oxc en constitue la base.
Cloudflare souhaite intégrer cette chaîne d'outils à sa plateforme de développement Workers. L'objectif est d'offrir aux développeurs un parcours unique, du code sur leur ordinateur portable jusqu'au déploiement sur le réseau de Cloudflare, sans les transitions habituelles entre différents outils.
L'entreprise a déclaré que la courbe d'adoption de Vite est « l'un des phénomènes les plus remarquables à observer actuellement dans l'écosystème ». Cloudflare a indiqué que Vite enregistre environ 129 millions de téléchargements hebdomadaires. Le plugin Vite de Cloudflare a atteint quant à lui près de 14 millions de téléchargements hebdomadaires, soit plus de 10 % du volume hebdomadaire total de Vite.
Cette acquisition intervient alors que les agents de codage IA autonomes redéfinissent la manière dont les applications sont développées. Cloudflare estime que, à mesure que ces agents écrivent davantage de code, les outils qui les entourent doivent suivre le rythme, la priorité étant désormais accordée à la rapidité et à la prévisibilité du comportement, de l'environnement local jusqu'à la mise en production.
« Les meilleurs ingénieurs que je connaisse déploient plus de code que jamais, et en écrivent moins à la main. LIA se charge dune plus grande partie de la saisie tout ce qui lentoure doit donc suivre le rythme », a déclaré Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Evan et son équipe ont développé Vite à partir de zéro en sinspirant de la même philosophie que celle qui a guidé la création de Cloudflare : éliminer le superflu et privilégier la rapidité. Leur arrivée offre à des millions de développeurs, ainsi quaux agents IA qui travaillent à leurs côtés, le chemin le plus rapide entre le code local et notre réseau mondial. »
L'équipe de VoidZero, décrite par Cloudflare comme composée de développeurs open source et de spécialistes de l'optimisation Rust, rejoindra la division « Emerging Technology and Incubation » de l'entreprise et continuera à diriger les projets. Evan You restera à la tête de la feuille de route open source de la chaîne d'outils.
Pour répondre aux inquiétudes concernant le contrôle par un seul fournisseur d'une infrastructure open source largement utilisée, Cloudflare a déclaré que Vite, Vitest, Rolldown, Oxc et Vite+ resteraient open source sous licence MIT et indépendants de tout fournisseur. La feuille de route de Vite continuera également à être définie par l'équipe et la communauté Vite, tandis qu'Evan You et le reste de l'équipe VoidZero continueront de diriger Vite, Vitest, Rolldown, Oxc et Vite+. Cloudflare a déclaré qu'elle consacrera les ressources techniques et humaines nécessaires à ces projets, sans les réorienter.
L'entreprise s'engage également à verser 1 million de dollars à un fonds indépendant dédié à l'écosystème Vite afin de soutenir les responsables de maintenance et les contributeurs n'étant affiliés ni à VoidZero ni à Cloudflare.
« Notre priorité absolue est de préserver la confiance qui a permis à Vite de connaître un tel succès. Non pas par de belles paroles, mais en le démontrant chaque jour à travers la manière dont nous soutenons et développons ces projets », a déclaré Cloudflare. « Nous souhaitons également joindre le geste à la parole en ce qui concerne notre soutien à l'open source et aux fondements d'un écosystème collaboratif. Dans le cadre de cette annonce, Cloudflare s'engage à verser 1 million de dollars à un fonds dédié à l'écosystème Vite, destiné à soutenir les mainteneurs et les contributeurs, et géré par l'équipe principale de Vite. Vite dépasse largement le cadre de VoidZero ou de Cloudflare, et ceux qui ont contribué à sa création doivent avoir leur place dans la suite de l'aventure. »
Evan You a déclaré dans un article de blog que cet accord résolvait un problème de monétisation qui avait longtemps handicapé VoidZero, malgré l'adoption rapide de ses outils. Avant les négociations en vue de l'acquisition, l'entreprise avait testé un modèle de licence mixte et développait parallèlement une plateforme de déploiement native Vite, baptisée Void, sur la base de Cloudflare. VoidZero avait levé des fonds lors d'un tour de table d'amorçage et d'une série A menés par Accel.
Cette opération s'inscrit dans la lignée des acquisitions réalisées par Cloudflare dans le domaine du Web natif pour l'IA. En janvier, l'entreprise a racheté Human Native, une start-up spécialisée dans les données sous licence, et n'a cessé depuis de développer sa suite d'outils Agent Cloud, destinée à la création et à l'exploitation d'agents IA.
Annonce de l'acquisition de VoidZero par Cloudflare
Le communiqué de presse annonçant l'acquisition de VoidZero par Cloudflare est présenté ci-dessous :
« Cloudflare, Inc., leader des solutions de connectivité dans le cloud, a annoncé aujourdhui avoir racheté VoidZero, lentreprise axée sur lopen source à lorigine de Vite, lécosystème doutils JavaScript de nouvelle génération. Cette acquisition permettra dintégrer nativement les outils haute performance de VoidZero notamment loutil de compilation Vite, lexécuteur de tests Vitest, le bundler Rolldown basé sur Rust et la chaîne doutils Oxc au sein de lécosystème Cloudflare. En fusionnant le réseau mondial en périphérie de Cloudflare et la plateforme de développement Workers avec la chaîne d'outils standard de l'industrie du web moderne, Cloudflare crée une pile de déploiement fluide, en un seul clic, permettant de passer directement du code local au réseau mondial de Cloudflare.
Le développement d'applications connaît actuellement une transformation profonde. L'essor des agents de codage autonomes basés sur l'IA a inauguré une ère de création rapide de structures d'applications, où la rapidité et la prévisibilité entre l'environnement local et la production sont primordiales. La chaîne d'outils de VoidZero, articulée autour de Vite, s'est imposée comme la base commune de l'écosystème web, enregistrant plus de 130 millions de téléchargements hebdomadaires. Le plugin Cloudflare Vite a atteint 13,9 millions de téléchargements hebdomadaires soit plus de 10 % du volume hebdomadaire total de Vite , ce qui prouve que les développeurs choisissent déjà cette pile combinée pour les applications codées par l'IA.
L'équipe de VoidZero, composée de développeurs open source et de spécialistes de l'optimisation Rust, dirigée par Evan You, créateur largement reconnu de Vue.js et Vite, rejoindra la division Emerging Technology and Incubation (ETI) de Cloudflare. L'équipe continuera à faire progresser la feuille de route open source de VoidZero tout en accélérant l'intégration approfondie avec la plateforme de développement Cloudflare Workers.
« Chez VoidZero, notre mission a toujours été déliminer la fragmentation et les goulots détranglement de la pile web moderne », a déclaré Evan You, fondateur et PDG de VoidZero. « Cloudflare partage notre obsession pour la vitesse et la pureté architecturale. En unissant nos forces, nous pouvons préserver la neutralité, louverture et lindépendance vis-à-vis des fournisseurs de lécosystème Vite, tout en bénéficiant des ressources et de linfrastructure mondiale nécessaires pour optimiser lexpérience des développeurs pour des millions dingénieurs à travers le monde. »
En intégrant directement les outils ultra-performants de VoidZero, basés sur Rust, à la plateforme de développement Workers de Cloudflare, Cloudflare unifiera l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Les développeurs comme les agents IA autonomes pourront passer instantanément d'une idée à une mise en production mondiale grâce à un écosystème de déploiement Vite natif et modulable. Grâce à cette acquisition, Cloudflare entend promouvoir un modèle de développement centré sur les projets, en se concentrant sur trois initiatives clés :
- Unifier le pipeline de développement : intégrer nativement la CLI Cloudflare au flux de travail fluide de Vite, déjà très apprécié des développeurs, afin d'offrir une expérience de bout en bout sans friction à tous les créateurs.
- Mettre en place une infrastructure basée sur l'intention : évoluer vers un workflow où une seule commande de déploiement Vite gère tout. Si la logique d'application déclare avoir besoin d'une base de données ou d'un magasin d'objets, une application Vite intégrant Cloudflare détectera automatiquement cette intention et provisionnera nativement des ressources Cloudflare telles que D1 ou R2, sans aucune intervention manuelle sur le tableau de bord.
- Préserver la neutralité des mainteneurs open source : Vite, Rolldown, Oxc et Vitest resteront open source, indépendants de tout fournisseur et pilotés par la communauté. Vite, Vitest, Rolldown, Oxc et Vite+ resteront strictement open source sous licence MIT. Cloudflare s'engage à verser 1 million de dollars à un nouveau fonds indépendant dédié à l'écosystème Vite afin de soutenir les mainteneurs et contributeurs de la communauté qui sont indépendants à la fois de VoidZero et de Cloudflare.
« Chez Lovable, nous donnons aux développeurs les moyens de créer et de déployer des applications full-stack à une échelle sans précédent. Une chaîne doutils ouverte et prévisible est absolument essentielle à cette mission. Alors que les agents gèrent des tâches en temps réel de plus en plus complexes, ils ont besoin dune architecture sous-jacente performante et modulaire », a déclaré Fabian Hedin, directeur technique et cofondateur de Lovable. « En construisant notre pipeline automatisé sur Vite et en tirant parti de son écosystème ouvert, nous avons pu accélérer radicalement la manière dont les agents IA génèrent, compilent et déploient le code. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes de Cloudflare et de VoidZero, et nous sommes ravis de continuer à soutenir et à tirer parti de lécosystème quelles ont contribué à créer. Les infrastructures open source telles que Vite jouent un rôle essentiel dans lavenir du développement logiciel, et nous sommes encouragés de voir que son développement reste indépendant et transparent. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
Cloudflare a déclaré qu'à court terme, rien ne changera pour les utilisateurs de Vite ni pour les frameworks qui s'appuient sur Vite. Vite, Vitest, Rolldown, Oxc et Vite+ continueront d'être mis à jour et l'équipe VoidZero continuera de contribuer à leur développement et d'en assurer la direction. Le plugin Cloudflare Vite continuera également d'être amélioré, et l'API Environment et le concept plus large consistant à « exécuter votre code serveur dans le bon runtime localement » continueront de s'améliorer, y compris pour les runtimes non Cloudflare.
À plus long terme, Cloudflare entamera les travaux visant à faire évoluer son interface CLI vers une expérience directement intégrée à Vite. Ce dernier bénéficiera de nouvelles primitives épurées et indépendantes des fournisseurs, destinées aux applications full-stack et aux agents, qui fonctionneront pour tous, quelle que soit la plateforme. À terme, Cloudflare mettra la plateforme Void en open source pour que d'autres puissent s'en inspirer et créer leurs propres plateformes en s'appuyant sur Vite et Cloudflare.
« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de VoidZero chez Cloudflare et impatients de consacrer davantage de ressources à ces projets. Notre mission consiste désormais à les aider à se développer, à rester ouverts et à dynamiser l'écosystème JavaScript pour tous », a déclaré Cloudflare.
Sources : Cloudflare (1, 2)
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