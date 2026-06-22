Deno Desktop convertit les applications web en binaires natifs, en ciblant votre référentiel web existant, tel que Next.js, Astro ou SvelteKit, pour le compiler en un exécutable natif léger et autonome

Deno Desktop convertit les applications web en binaires natifs, en ciblant votre référentiel web existant, tel que Next.js, Astro, Remix ou SvelteKit, pour le compiler en un exécutable natif léger et autonome

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Node/npm

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Pourquoi deno desktop ?

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Petite taille par défaut, compatibilité totale avec Node. Le backend WebView par défaut utilise la WebView native du système d'exploitation pour obtenir des binaires légers, tout en permettant de continuer à bénéficier de l'intégralité de l'écosystème npm grâce à la couche de compatibilité Node de Deno. Les développeurs peuvent opter pour le backend Chromium (CEF) intégré lorsqu'ils ont besoin d'un rendu identique sous macOS, Windows et Linux.

Détection automatique du framework. Il suffit de pointer deno desktop vers un projet Next.js, Astro, Fresh, Remix, Nuxt, SvelteKit, SolidStart, TanStack Start ou Vite SSR pour quil sexécute : le serveur de production en mode « release », et le serveur de développement avec rechargement à chaud (hot reload) via loption --hmr . Aucune modification du code nest nécessaire pour porter un projet web existant sur le bureau.

vers un projet Next.js, Astro, Fresh, Remix, Nuxt, SvelteKit, SolidStart, TanStack Start ou Vite SSR pour quil sexécute : le serveur de production en mode « release », et le serveur de développement avec rechargement à chaud (hot reload) via loption . Aucune modification du code nest nécessaire pour porter un projet web existant sur le bureau. Des liaisons intra-processus plutôt que l'IPC. La communication entre le backend et l'interface utilisateur s'effectue via des canaux intra-processus, et non via une IPC basée sur des sockets. Les valeurs sont toujours encodées lorsqu'elles franchissent la frontière d'appel, mais il n'y a pas d'allers-retours inter-processus entre le code Deno et la vue Web.

Compilation croisée à partir d'une seule machine. Une même machine permet de compiler pour macOS, Windows et Linux. Les backends sont téléchargés à la demande, et non compilés localement.

Mise à jour automatique intégrée via la comparaison de binaires. Il suffit de fournir un seul manifeste latest.json et des correctifs bsdiff ; le runtime interroge, applique et annule automatiquement les modifications en cas d'échec au démarrage.

Hello, desktop

main.ts

Code : Sélectionner tout 1

2

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4

5

Deno. serve ( ( ) => new Response ( "<h1>Hello, desktop</h1>" , { headers : { "content-type" : "text/html" } , } ) ) ;

Code : Sélectionner tout deno desktop main.ts

Deno. serve ( )

Code : Sélectionner tout 1

2

./main # macOS / Linux .\main.exe # Windows

Deno. serve ( )

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deno upgrade canary



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Deno est un moteur d'exécution pour JavaScript, TypeScript et WebAssembly, basé sur le moteur JavaScript V8 et le langage de programmation Rust. Deno a été co-créé par Ryan Dahl, le créateur de Node.js, et Bert Belder. Deno assume explicitement le rôle à la fois de moteur d'exécution et de gestionnaire de paquets au sein d'un seul exécutable, sans nécessiter de programme de gestion de paquets distinct. Deno se veut un environnement de script productif et sécurisé destiné aux programmeurs modernes. À l'instar de Node.js, Deno met l'accent sur une architecture orientée événements, en proposant un ensemble d'utilitaires d'E/S de base non bloquants, ainsi que leurs versions bloquantes. Deno peut être utilisé pour créer des serveurs web, effectuer des calculs scientifiques, etc. Deno est un logiciel open source sous licence MIT.Finie la lourdeur d'Electron,convertit désormais les applications web en binaires natifs sans aucune configuration.Pendant une décennie, développer une application de bureau multiplateforme à l'aide de technologies web impliquait d'accepter un compromis technique impitoyable : Electron. On disposait certes de vues web standard, mais les utilisateurs se retrouvaient avec des binaires « hello world » de plus de 150 Mo et une consommation de mémoire effrénée., la nouvelle sous-commande native qui vient de sortir, redéfinit complètement les règles du jeu en matière de distribution pour ordinateurs de bureau. Au lieu d'encapsuler votre projet dans des couches IPC à forte friction et des frameworks lourds, deno desktop cible votre référentiel web existant (Next.js, Astro, Remix, SvelteKit, etc.) et le compile en un exécutable natif léger et autonome. Pas de réécriture de code, pas d'empreinte de dépendances massive, et une compatibilité totale avecdès l'installation. Le paysage du développement pour ordinateur de bureau vient de changer pour de bon.transforme un projet Deno (qu'il s'agisse d'un simple fichier TypeScript ou d'une application Next.js) en une application de bureau autonome. Le résultat est un binaire redistribuable qui regroupe votre code, le runtime Deno et un moteur de rendu Web en un seul paquet par plateforme.Les technologies web constituent la boîte à outils d'interface utilisateur la plus répandue au monde. Les applications de bureau développées à partir de piles web (Electron, Tauri, Electrobun) tirent parti de cet atout, mais chacune présente des inconvénients avec lesquels il faut composer : des binaires volumineux, une prise en charge insuffisante de certaines plateformes, l'absence d'écosystème JavaScript, l'absence de mécanisme de mise à jour intégré et l'absence d'intégration de framework.a une position bien définie sur ces compromis :Créer une application de bureau en un seul fichier () :Le binaire compilé ouvre une fenêtre pointant vers un serveur HTTP local lié à votre gestionnaire. Vous pouvez l'exécuter directement :se connecte automatiquement à l'adresse vers laquelle la vue Web navigue ; il n'est donc pas nécessaire de spécifier un port ou un nom d'hôte.est incluse dans Deno v2.9.0 et n'est pas encore disponible dans une version stable. Pour l'essayer, exécutez la commandeafin d'installer la version canary. La commande, les clés de configuration et les API TypeScript sont susceptibles d'évoluer avant que la fonctionnalité ne soit stabilisée.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette nouvelle sous-commande de Deno utile et pertinente ?