La préversion du framework open source de développement web full-stack Next.js 16.3 est disponible, et ajoute la navigation instantanée et le préchargement partiel

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import { expect, test } from '@playwright/test' ; import { instant } from '@next/playwright' ; test ( 'product title is available immediately' , async ( { page } ) => { await page. goto ( '/products/shoes' ) ; // Assert what's visible without waiting for network await instant ( page, async ( ) => { await page. click ( 'a[href="/products/hats"]' ) ; await expect ( page. locator ( 'h1' ) ) . toContainText ( 'Baseball Cap' ) ; await expect ( page. getByText ( 'Checking inventory...' ) ) . toBeVisible ( ) ; } ) ; await expect ( page. getByText ( '12 in stock' ) ) . toBeVisible ( ) ; } ) ;