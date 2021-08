Code JavaScript : Sélectionner tout 1

<div id= "tuto" > <button-clique v- bind :compte-initial= "0" ></button-clique> </div> <script> Vue. component ( 'button-clique' , { props : [ "compteInitial" ] , data : ( ) => ( { compte : 0 , } ) , template : `<button v-on:click="auClic">Cliqué {{ compte }} fois</button>` , computed : { compteFoisDeux ( ) { return this .compte * 2 ; } } , watch : { compte ( nouvelleValeur, ancienneValeur ) { console. log ( `La valeur de compte est changée de ${ancienneValeur} en ${nouvelleValeur} .` ) ; } } , methods : { auClic ( ) { this .compte += 1 ; } } , mounted ( ) { this .compte = this .compteInitial; } } ) ; new Vue ( { el : '#tuto' , } ) ; </script>

L'annonce de Volker E.

Préparation d'une bibliothèque de composants d'interface utilisateur Vue.js partagée

Décider de choisir entre l'adoption de Vue 2 ou Vue 3, y compris le chemin de transition

Déterminer comment la bibliothèque de composants sera construite et distribuée dans et au-delà de MediaWiki

Vue.js (aussi appelé plus simplement Vue), est un framework JavaScript open-source utilisé pour construire des interfaces utilisateur et des applications Web monopages. La bibliothèque est notamment utilisée par Adobe, Alibaba et GitLab. L'extrait de code ci-dessous contient un exemple de composant Vue. Le composant représente un bouton de base HTML et affiche le nombre de fois où le bouton est cliqué :Volker E. a annoncé que la Wikimedia Foundation a choisi Vue.js comme futur framework JavaScript. Une annonce qui a d'ailleurs été relayée par Evan You, le créateur du framework.L'évaluation du framework front-end du site Web a en fait démarré dès la mi-2019. Dans le cadre du plan d'évolution de la plateforme, la Wikimedia Foundation espère promouvoir la technologie et les processus de développement de la plateforme pour maintenir le fonctionnement à long terme des différents projets de la Wikimedia Foundation.Sur cette base, la fondation espère également permettre aux développeurs d'accumuler une certaine expérience dans les projets pilotes de développement et de construction. Prenons l'exemple de l'amélioration du bureau, la fonction TypeaheadSearch basée sur Vue.js permettra de fournir un contexte supplémentaire lors de la recherche. Depuis mars 2021, le nouveau composant TypeaheadSearch est devenu le composant par défaut de 15 wikis de différentes tailles, et a reçu des retours positifs des utilisateurs, au cours desquels ils ont répondu à l'enquête de satisfaction finale des développeurs.Les résultats indiquent que la technologie Vue.js peut avoir un impact positif sur les travaux futurs, et les ingénieurs sont assez optimistes à ce sujet et sont confiants de la recommander à toutes les équipes de la Wikimedia Foundation. À l'heure actuelle, ils poursuivent la mise en œuvre de l'outil Vue.js et du plan de migration des produits, et ont mis en place une équipe de système de conception Wikimedia, Volker E. est également fier d'être l'un d'entre eux.Les travaux en cours et les priorités à venir incluent la préparation d'une bibliothèque de composants d'interface utilisateur Vue.js partagée, la décision de choisir Vue 2 ou Vue 3 (couvrant les chemins de conversion), et de déterminer comment créer et distribuer des bibliothèques de composants à l'intérieur et à l'extérieur de la fondation, etc.« Salut tout le monde,« Avec enthousiasme, nous partageons aujourd'hui que Vue.js est le choix officiel de la Fondation Wikimedia pour l'adoption en tant que futur framework JavaScript à utiliser avec MediaWiki.« L'évaluation des frameworks front-end a officiellement commencé à la mi-2019, dans le cadre de l'objectif du programme Platform Evolution de faire évoluer notre plateforme technologique et nos processus de développement pour renforcer le mouvement Wikimedia.« La RFC technique correspondante a été résolue avec succès en mars 2020. Étant donné que cette sélection de framework est une décision de grande envergure et à long terme, un groupe dédié, le groupe de travail sur l'architecture front-end, a été créé pour conduire la comparaison technologique et la recommandation finale. Outre la RFC résolu, le résultat était de construire et de tester l'expérience des développeurs dans un projet pilote.« Le pilote sélectionné faisait partie du projet Desktop Improvements avec sa nouvelle fonctionnalité TypeaheadSearch basée sur Vue.js qui permet de fournir un contexte supplémentaire lors de la recherche. Depuis son introduction en mars 2021, le nouveau composant TypeaheadSearch a été utilisé par défaut sur 15 wikis de tailles différentes et a reçu des commentaires positifs des utilisateurs.« Une enquête finale sur la satisfaction des développeurs a été réalisée pour obtenir de plus amples informations sur l'expérience des développeurs. Les résultats de l'enquête ont souligné "un éclairage positif sur l'avenir du travail avec Vue.js". Et "les ingénieurs étaient optimistes quant à l'avenir et confiants de le recommander pour adoption à toutes nos équipes".*« Le pilote nous a donné confiance dans la recommandation d'adopter Vue.js et nous nous dirigeons vers une mise en œuvre plus poussée des outils Vue.js et de la planification de la migration des produits.« Pour soutenir d'autres efforts, la Fondation Wikimedia a créé l'équipe Wikimedia Design System, dont je suis fier de faire partie. Notre travail continu et nos priorités à venir comprennent*:« Vous pouvez trouver plus de travaux en cours sur Phabricator.« Pour une transparence totale, nous avions ces connaissances depuis un certain temps déjà, mais nous donnions la priorité à l'intégration progressive, à la planification annuelle et à notre conférence interne All-hands pour enfin arriver à cette annonce aujourd'hui.« Je tiens à remercier un certain nombre de personnes impliquées dans la réalisation de ce projet, tous les membres du groupe de travail sur l'architecture front-end, en particulier les collègues Eric Gardner et Roan Kattouw pour avoir dirigé le RFC, l'équipe Readers Web pour avoir participé à la mise en œuvre pilote et en particulier notre ancien collègue Stephen Niedzielski qui a joué un rôle central dans son succès, Wikimedia Deutschland pour de nombreuses idées grâce à leur expérience Vue.js, les membres actuels de l'équipe Design System responsables de la poursuite des progrès, tous les bénévoles du Mouvement impliqués à la fois pour fournir des commentaires au pilote et contribuer au développement et Product & Tech direction du département pour leur solide soutien à ce vaste changement ».Source : annonce Avez-vous déjà utilisé un(s) framework(s) JavaScript ? Le(s)quel(s) ?Quels sont les éléments qui vous ont intéressés ? Quelles sont les limites pour vos activités que vous avez relevées ?Que pensez-vous de Vue.js ?Que pensez-vous du choix de la Fondation Wikimedia ?