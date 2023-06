writeFile ( )

bun install

Le nouveau bundler et minifier JavaScript de Bun

Bun.App

bun build

Bun. build ( ) .

Bun. build ( { entrypoints : [ "./src/index.tsx" ] , outdir : "./build" , minify : true , // ... } ) ;

Exécutables autonomes

bun build

Code : Sélectionner tout bun build --compile ./foo.ts

Code : Sélectionner tout ./foo

bun build --minify --compile ./three.ts [ 32ms ] minify -123 KB ( estimate ) [ 50ms ] bundle 456 modules [ 107ms ] compile three

Standalone executables are coming in Bun v0.6.0 pic.twitter.com/eaUeFtKisL — Jarred Sumner (@jarredsumner) May 14, 2023

import.meta.main

import .meta.main

index.ts

Code : Sélectionner tout console. log ( import .meta.main ) ;

$ bun ./index.ts true

Code : Sélectionner tout import "./index.ts" ;

$ bun ./other.ts false

Améliorations apportées à bun test

bun test indique désormais le temps nécessaire à l'exécution des tests

in the next version of bun



bun:test prints out how long each test took



slow tests are highlighted yellow pic.twitter.com/yXDSJrkYBu — Jarred Sumner (@jarredsumner) May 11, 2023

describe.skip a été implémenté

a été implémenté expect ( ) . toBeEven ( ) et expect ( ) . toBeOdd ( ) ont été implémentés

fs.writeFile plus rapide sous Linux

In the next version of Bun



fs.writeFile gets 20% faster for large files on Linux pic.twitter.com/QgWhBoiz2c — Jarred Sumner (@jarredsumner) April 27, 2023

Améliorations du transpileur

Prise en charge de l'analyseur pour TypeScript 5.0.

Prise en charge de l'analyseur pour les attributs d'importation.

Certains paquets npm généraient des "ReferenceError : Cannot access uninitialized variable" lors de l'importation à cause d'un bug avec les importations cycliques dans le transpileur de Bun. Ceci a été corrigé.

Support des commentaires // @jsx , // @jsxImportSource , et // @jsxFragment .

, , et . Élimination du code mort pour les appels de fonctions de constructeurs globaux inutilisés comme new Set ( ) .

. Concaténation littérale de modèles de chaînes comme foo $ { 1 } $ { "2" } $ { '3' } -> foo123 .

-> . Correction des bogues de l'analyseur pour l'instruction ES5 with , qui est obsolète.

Compatibilité Node.js

tls.Server a un support basique (précédemment, non implémenté)

a un support basique (précédemment, non implémenté) fs.promises.constants est maintenant exporté correctement (auparavant, il était manquant)

est maintenant exporté correctement (auparavant, il était manquant) Le module serveur de node :http accepte maintenant (correctement) un argument callback

accepte maintenant (correctement) un argument Timer. refresh ( ) fonctionne maintenant comme prévu

fonctionne maintenant comme prévu Correction des erreurs mkdtemp et mkdtempSync

Compatibilité avec l'API Web

new Request ( "http://example.com" , otherRequest ) .url renvoyait auparavant l'url de otherRequest au lieu de "http://example.com" . Ceci a été corrigé.

renvoyait auparavant l'url de au lieu de . Ceci a été corrigé. Bun. file ( path ) .lastModified a été ajouté, ce qui est similaire à la propriété lastModified de l'API File .

a été ajouté, ce qui est similaire à la propriété de l'API . Prise en charge de la redirect : "error" dans fetch ( )

dans Correction de fetch.bind , fetch.call et fetch.apply qui ne fonctionnaient pas.

Il s'agit de la plus grande version de Bun à ce jour.Bun dispose désormais d'un bundler et d'un minifier JavaScript et TypeScript intégrés. Utilisez-le pour regrouper des applications frontales ou pour regrouper votre code dans un exécutable autonome.Nous avons également amélioré les performances et corrigé des bugs comme d'habitude :est jusqu'à 20% plus rapide sous Linux, de nombreuses corrections de bugs pour la compatibilité avec Node.js et l'API Web, le support de la syntaxe TypeScript 5.0, et divers correctifs pourCette version se concentre sur le nouveau bundler JavaScript de Bun, mais le bundler n'est que le début d'un projet plus vaste. Dans les prochains mois, nous annoncerons- une "super-API" qui rassemble le bundler à vitesse native, le serveur HTTP et le routeur de système de fichiers de Bun en un tout cohérent.Elle peut être utilisée en utilisant la commande CLIou la nouvelle API JavaScriptVous pouvez maintenant créer des exécutables autonomes avecCela vous permet de distribuer votre application sous la forme d'un fichier exécutable unique, sans que les utilisateurs n'aient à installer Bun.Vous pouvez également le minifier afin d'améliorer les performances de démarrage des applications volumineuses :Ceci est possible grâce au nouveau bundler et minifier JavaScript de Bun.Vous pouvez maintenant utiliserpour vérifier si le fichier actuel est le point d'entrée qui a démarré Bun. Ceci est utile pour les CLIs afin de déterminer si le fichier courant est celui qui a démarré l'application.Par exemple, si vous avez un fichier appeléet que vous l'exécutez :Mais si vous l'importez :et que vous l'exécutez :Cette version apporte également de nombreuses améliorations au transpileur. En voici quelques-unes :