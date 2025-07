Conflit sur la marque JavaScript : le créateur de Node.js trouve les revendications d'Oracle particulièrement offensantes, car Node.js n'a jamais été un produit ou une marque d'Oracle, et Oracle ne l'a pas créé.

Le 18 juin, le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) a rejeté notre plainte pour fraude à l'encontre d'Oracle. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision.Cette réclamation alléguait qu'Oracle avait sciemment trompé l'USPTO lors de son renouvellement en 2019 en soumettant une capture d'écran du site web Node.js pour montrer l'utilisation de la marque « JavaScript ». En tant que créateur de Node.js, je trouve cela particulièrement offensant. Node.js n'a jamais été un produit ou une marque d'Oracle. Oracle ne l'a pas créé, ne l'a pas géré et n'a pas été autorisé à l'utiliser pour soutenir sa marque. Le fait qu'ils se soient tournés vers un site open source tiers suggère qu'ils n'avaient pas de meilleure preuve - et qu'ils le savaient.Mais la fraude n'a jamais été au cœur de cette affaire.Nous ne modifions pas l'allégation de fraude. Cela retarderait l'affaire de plusieurs mois, et nous nous concentrons sur les revendications les plus importantes : le caractère générique et l'abandon. Tout le monde utilise « JavaScript » pour décrire un langage, pas une marque. Pas un produit Oracle. Il s'agit simplement du langage de programmation le plus populaire au monde.L'affaire se déroule maintenant rapidement.Le 7 août, Oracle doit répondre à chaque paragraphe de notre demande d'annulation, en admettant ou en niant nos affirmations sur le caractère générique et l'abandon. Je suis impatient de voir ce qu'ils contestent.Le procès commence le 6 septembre.Tout le monde sait que JavaScript n'est pas un produit Oracle - et 19 550 personnes sur javascript.tm sont d'accord (à l'heure où j'écris ces lignes). Cette marque ne sert ni le public, ni l'industrie, ni l'objectif du droit des marques. Elle est tout simplement erronée.Si nous gagnons cette annulation - ou si Oracle fait ce qu'il faut et libère la marque - JavaScript sera libre. Plus de symboles ™. Plus de craintes concernant les licences. Juste le nom du langage de programmation qui alimente le web, appartenant à tous ceux qui l'utilisent.