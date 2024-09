Abandon de la marque

Une marque est considérée comme « abandonnée » si l'un des cas suivants se produit :



Lorsque son usage a été interrompu avec l'intention de ne pas reprendre cet usage. L'intention de ne pas reprendre peut être déduite des circonstances. Le non-usage pendant trois années consécutives constitue un commencement de preuve de l'abandon. On entend par « usage » d'une marque l'usage de bonne foi qui en est fait au cours d'opérations commerciales normales et qui n'est pas fait simplement pour réserver un droit sur la marque.



Lorsque le comportement du titulaire, y compris les actes d'omission et de commission, fait que la marque devient le nom générique des produits ou services sur lesquels ou en relation avec lesquels elle est utilisée ou qu'elle perd de toute autre manière sa signification en tant que marque. La motivation de l'acheteur n'est pas un critère pour déterminer l'abandon en vertu du présent paragraphe. Une marque est considérée comme « abandonnée » si l'un des cas suivants se produit :

Cher Oracle,JavaScript est le langage de programmation le plus populaire au monde, alimentant des sites web partout dans le monde. Pourtant, parmi les millions de personnes qui programment en JavaScript, peu réalisent qu'il s'agit d'une marque déposée que vous, Oracle, contrôlez. Le décalage est flagrant : JavaScript est devenu un terme à usage général utilisé par d'innombrables personnes et entreprises, indépendamment de tout produit Oracle.Un précédent billet de blog a abordé cette question, vous demandant, à vous, Oracle, de libérer la marque. Sans surprise, cette demande a été accueillie par le silence. Il est donc temps de prendre des mesures actives afin de faire entrer la marque JavaScript dans le domaine public, là où elle doit être.Le titre 15 du code des États-Unis, section 1127, stipule ce qui suit :La marque JavaScript est actuellement détenue par Oracle America, Inc. (numéro de série américain : 75026640, numéro d'enregistrement américain : 2416017). Comment en est-on arrivé là ?En 1995, Netscape s'est associé à Sun Microsystems pour créer des sites web interactifs. Brendan Eich a passé 10 jours à créer la première version de JavaScript, un langage de programmation dynamique dont la syntaxe s'inspire grossièrement du langage Java de Sun. À la suite de ce partenariat, Sun a détenu la marque JavaScript. En 2009, Oracle a racheté Sun Microsystems et donc la marque JavaScript.La marque n'est qu'une relique de cette acquisition. Ni Sun ni Oracle n'ont jamais construit de produit utilisant la marque. Le personnel juridique, année après année, a renouvelé la marque sans poser de questions. Il est probable que seuls quelques membres d'Oracle savent qu'ils possèdent la marque JavaScript, et même s'ils le savent, ils ne comprennent probablement pas la frustration qu'elle provoque au sein de la communauté des développeurs.Oracle n'a jamais proposé sérieusement un produit appelé JavaScript. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Netscape Navigator, qui prenait en charge JavaScript en tant que fonction du navigateur, était un acteur clé. Cependant, l'utilisation et l'influence de Netscape se sont estompées à partir de 2003, et le navigateur a connu sa dernière version en 2008. JavaScript, quant à lui, est devenu un langage de programmation indépendant et largement utilisé, intégré dans de nombreux navigateurs et totalement indépendant d'Oracle.Le spécimen le plus récent, déposé auprès de l'USPTO en 2019, fait référence à nodejs.org (un projet créé par Ryan Dahl, l'auteur de cette lettre) et au JavaScript Extension Toolkit (JET) d'Oracle. Mais Node.js n'est pas un produit Oracle, et JET n'est qu'un ensemble de bibliothèques JavaScript pour les services Oracle, en particulier Oracle Cloud. Il existe des millions de bibliothèques JavaScript ; JET n'a rien de spécial.(Oracle n'est même pas membre de l'OpenJS Foundation, l'organisme qui chapeaute actuellement le projet Node.js. Oracle n'est pas non plus impliqué dans le développement de Node.js).Oracle propose également GraalVM, une JVM capable d'exécuter JavaScript, entre autres langages. Mais GraalVM est loin d'être une implémentation canonique de JavaScript ; des moteurs comme V8, JavaScriptCore et SpiderMonkey jouent ce rôle. La page produit de GraalVM ne mentionne même pas « JavaScript » ; il faut fouiller dans la documentation pour trouver son support.Ces liens ténus ne satisfont pas à l'exigence d'un usage constant et réel dans le commerce.Une marque peut également être considérée comme abandonnée si elle devient un terme générique.En 1996, Netscape a annoncé une réunion de l'organisation internationale de normalisation ECMA pour normaliser le langage de programmation JavaScript. Sun (aujourd'hui Oracle) a cependant refusé d'abandonner la marque « JavaScript » pour cette utilisation, et il a donc été décidé que le langage s'appellerait plutôt « ECMAScript » (Microsoft a volontiers proposé « JScript », mais personne d'autre n'en a voulu). (Brendan Eich, le créateur de JavaScript et cosignataire de cette lettre, a écrit en 2006 que «».Ecma International a formé le TC39, un comité de pilotage technique, qui publie l'ECMA-262, la spécification de JavaScript. Ce comité comprend des participants de tous les principaux navigateurs, tels que Chrome de Google, Safari d'Apple et Firefox de Mozilla, ainsi que des représentants des moteurs d'exécution JavaScript côté serveur, tels que Node.js et Deno.La propriété d'Oracle sur la marque JavaScript ne fait que semer la confusion. Le terme « JavaScript » est utilisé librement par des millions de développeurs, d'entreprises et d'organisations dans le monde entier, sans aucune interférence de la part d'Oracle. Oracle n'a rien fait pour faire valoir ses droits sur le nom JavaScript, probablement parce qu'elle ne pense pas que sa revendication de la marque tiendrait devant un tribunal. Contrairement aux détenteurs de marques habituels qui protègent leurs marques en percevant des droits de licence ou en appliquant des restrictions d'utilisation, Oracle a permis à n'importe qui d'utiliser le nom JavaScript. Cette inaction renforce l'argument selon lequel la marque a perdu sa signification et est devenue générique.Les programmeurs travaillant avec JavaScript ont formé d'innombrables organisations communautaires. Ces organisations, tout comme les organismes de normalisation, ont été contraintes d'éviter soigneusement de nommer le langage de programmation autour duquel elles sont construites - par exemple, JSConf. Malheureusement, sans risquer une action en justice contre Oracle, il ne peut y avoir de « conférence JavaScript » ni de « spécification JavaScript ». Le langage de programmation le plus populaire au monde ne peut même pas avoir de conférence dans son nom.Il est temps que l'USPTO mette fin à la marque JavaScript et la reconnaisse comme un nom générique pour le langage de programmation le plus populaire au monde, qui a de multiples implémentations dans l'industrie.Oracle, vous n'avez probablement aucun intérêt commercial réel dans cette marque. Elle est renouvelée simplement parce que le personnel juridique est obligé de renouveler toutes les marques, indépendamment de leur pertinence ou de leur utilisation.Nous vous demandons instamment de faire tomber la marque dans le domaine public. Cependant, nous avons déjà essayé de vous demander gentiment de le faire, et nous avons été réduits au silence. Si vous n'agissez pas, nous contesterons votre propriété en déposant une demande d'annulation auprès de l'USPTO.Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées,