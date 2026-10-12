Cloudflare rachète Deno pour améliorer son modèle de programmation Workers, mais uniquement pour l'équipe, le moteur d'exécution JavaScript Deno sera abandonné

Deno rejoint Cloudflare

Nous continuerons à prendre en charge le runtime Deno pendant encore un an, avec des versions mensuelles comprenant des corrections de bogues et des mises à jour de sécurité. À lissue de cette année, nous mettrons fin au développement du runtime Deno. Deno restera open source, et nous invitons toute personne souhaitant poursuivre son développement à se joindre à nous.



Deno Deploy continuera de fonctionner pendant six mois avant dêtre arrêté. Nous fournirons une assistance à la migration aux clients payants qui passeront à Cloudflare Workers.



JSR continuera de fonctionner, son infrastructure étant transférée vers Cloudflare.



Nous continuerons à prendre en charge rusty_v8 et travaillerons à son intégration dans workerd.



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Cloudflare, Inc. est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, qui propose une gamme de services Internet, notamment des services de réseau de diffusion de contenu (CDN), de cybersécurité dans le cloud, de protection contre les attaques DDoS et d'enregistrement de noms de domaine accrédités par l'ICANN. Les services de l'entreprise font principalement office de proxy inverse entre les visiteurs d'un site web et l'hébergeur du client, ce qui permet d'améliorer les performances et d'assurer une protection contre le trafic malveillant.Deno est un moteur d'exécution pour JavaScript, TypeScript et WebAssembly, basé sur le moteur JavaScript V8 et le langage de programmation Rust. Deno a été co-créé par Ryan Dahl, le créateur de Node.js, et Bert Belder. Deno assume explicitement le rôle à la fois de moteur d'exécution et de gestionnaire de paquets au sein d'un seul exécutable, plutôt que de nécessiter un programme de gestion de paquets distinct. Deno a été annoncé lors de la JSConf EU 2018 par Ryan Dahl dans sa présentation intitulée « 10 choses que je regrette à propos de Node.js ».Dans son intervention, Dahl a évoqué ses regrets concernant les décisions de conception initiales de Node.js, en mettant laccent sur ses choix de ne pas utiliser les « promises » dans la conception de lAPI, dutiliser le système de compilation hérité GYP, node_modules et package.json, de ne pas utiliser dextensions de fichiers, la résolution « magique » des modules via index.js et la rupture de lenvironnement sandboxé de V8. Il a finalement présenté le prototype de Deno, visant à réaliser des liaisons dappels système via le passage de messages à laide doutils de sérialisation tels que Protocol Buffers, et à fournir des indicateurs de ligne de commande pour le contrôle daccès.Cloudflare a annoncé le 9 octobre l'acquisition de Deno, une start-up américaine à l'origine du moteur d'exécution du même nom, afin de renforcer Workers, sa plateforme dédiée au développement et à l'exécution de logiciels sur son réseau. Kenton Varda, ingénieur principal chez Cloudflare Workers, a déclaré que cette acquisition permettrait d'améliorer le modèle de programmation et la plateforme Workers. Dans des articles de blog distincts, Cloudflare et Deno ont annoncé que Deno rejoignait Cloudflare.La société a également mis en open source «», le runtime sur lequel repose Workers. Cette acquisition pourrait renforcer la position de Cloudflare dans le domaine des outils de développement «» et «». Workers est une plateforme «», tandis que Vercel propose un produit concurrent de type «». Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.Voici l'annonce du départ de l'équipe Deno vers Cloudflare :Depuis des années, nous nous efforçons de simplifier le développement de logiciels serveurs. Nous nous sommes interrogés sur la manière dont les modules pouvaient être distribués, sur les garanties de sécurité quun moteur dexécution JavaScript pouvait offrir, sur ce que devait inclure une chaîne doutils complète, et sur la facilité avec laquelle une application pouvait être distribuée sous forme dexécutable autonome. La compatibilité avec Node.js est également devenue un aspect important de ce travail : nos utilisateurs souhaitaient bénéficier des améliorations apportées par Deno tout en continuant à sintégrer à lécosystème JavaScript existant. Léquipe et la communauté ont développé un moteur dexécution qui réunissait ces capacités et remettait en question les idées reçues sur ce à quoi pouvait ressembler le développement JavaScript.Aujourdhui, nous annonçons que lensemble de léquipe Deno rejoint Cloudflare pour poursuivre ce travail. Notre ambition a toujours dépassé le simple cadre du moteur dexécution. Jai abordé ce sujet dans mon article de blog intitulé «» : la calcul, le stockage et la communication fonctionnant de concert, sans que chaque application ait à mettre en place sa propre infrastructure. Avec Deno Deploy, nous avons franchi une nouvelle étape vers cet objectif. Nous voulions rendre lexécution des applications aussi simple que possible. Mais la création et lexploitation de Deploy nous ont également montré à quel point cette expérience développeur cachait encore de la complexité. Je souhaitais simplifier cette couche également.Cest ainsi quest né celld. Sappuyant sur le modèle de programmation de Cloudflare Workers, celld permet aux développeurs de créer dès le départ des applications distribuées, tout en garantissant la simplicité dexploitation du système. Ce qui menthousiasme particulièrement, cest que la scalabilité soit intégrée au modèle de programmation, plutôt que de dépendre dune infrastructure que chaque application doit mettre en place elle-même.Lévolution de Deno à Deno Deploy, puis à celld, explique pourquoi cette décision nous semble logique. Chez Cloudflare, nous allons associer nos efforts à ceux des équipes Workers et Durable Objects. Nous souhaitons faire de ce modèle de programmation la méthode par défaut pour créer des serveurs, que vous les exécutiez sur le réseau de Cloudflare ou sur votre propre infrastructure. Rejoindre cette plateforme signifie également choisir où concentrer nos efforts.Nous avons décidé de consacrer nos futurs travaux de développement à cette plateforme partagée plutôt que de continuer à développer un runtime et un service dhébergement distincts. Nous savons quil sagit dun changement important pour ceux qui ont développé des applications sur Deno. À tous ceux qui ont contribué au code, créé des entreprises sur Deno, signalé des problèmes et fait confiance à notre orientation : merci. Voici ce que cela signifie concrètement :Le besoin de meilleures abstractions est particulièrement pressant dans le domaine de lIA. Les «» réunissent des fonctionnalités particulièrement utiles pour les harnais dagents : une exécution peu coûteuse et sans serveur, un état persistant, des WebSockets et une interface JavaScript de haut niveau.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?