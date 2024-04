Bun 1.1, une boîte à outils rapide et tout-en-un pour exécuter, construire, tester et déboguer Javascript et TypeScript, du simple script à l'application complète

Prise en charge de Windows

Temps passé à installer des dépendances dans une application vite react en utilisant `--ignore-scripts` sur Windows.

bun run

npm run

bun run

.bunx

.bunx

Le fonctionnement des liens symboliques n'est pas garanti sous Windows.

Les shebangs en tête de fichier ( #!/usr/bin/env bun ) ne sont pas lus sous Windows.

) ne sont pas lus sous Windows. Pour éviter de créer trois permutations de chaque exécutable : .cmd , .sh et .ps1 .

, et . Pour éviter de confondre les messages "Terminate batch job ? (O/n)".

bun run

npm run

bunx

npx



Temps passé à exécuter "bunx cowsay" contre "npx cowsay" sous Windows.

.bunx





--watch



À gauche, modification d'un fichier de test. A droite, `bun test --watch` sous Windows.

fs. readdir ( )



Temps passé à lister les fichiers d'un répertoire, 1000 fois sous Windows.

Bun est un moteur d'exécution JavaScript

tsc



Temps passé à exécuter "tsc --help" dans Bun et Node.js.

import { spawnSync } from "child_process" ; // this is a lot more work than it could be const { status , stdout, stderr } = spawnSync ( "ls" , [ "-l" , "*.js" ] , { encoding : "utf8" , } ) ;

cmd

rm -rf ne fonctionne pas.

ne fonctionne pas. FOO=bar <command> ne fonctionne pas.

ne fonctionne pas. which n'existe pas. (il est appelé where à la place)

ls

rm

cat

Bun. $

import { $ } from "bun" ; // pipe to stdout: await $ `ls *.js` ; // pipe to string: const text = await $ `ls *.js` . text ( ) ;

const response = await fetch ( "https://example.com/" ) ; // pipe a response as stdin, // pipe the stdout back to JavaScript: const stdout = await $ `gzip -c < ${response} ` . arrayBuffer ( ) ;

const filename = "foo.js; rm -rf /" ; // ls: cannot access 'foo.js; rm -rf /': // No such file or directory await $ `ls ${filename} ` ;

bun run

bun run my-script.sh

package.json

bun run

fast-glob

micromatch

glob. match ( )

import { Glob } from "bun" ; const glob = new Glob ( "**/*.ts" ) ; const match = glob. match ( "src/index.ts" ) ; // true

glob. scan ( )

AsyncIterator

const glob = new Glob ( "**/*.ts" ) ; for await ( const path of glob. scan ( "src" ) ) { console. log ( path ) ; // "src/index.ts", "src/utils.ts", ... }

node-semver

semver. satisfies ( )

import { semver } from "bun" ; semver. satisfies ( "1.0.0" , "^1.0.0" ) ; // true semver. satisfies ( "1.0.0" , "^2.0.0" ) ; // false

semver. order ( )

const versions = [ "1.1.0" , "0.0.1" , "1.0.0" ] ; versions. sort ( semver.order ) ; // ["0.0.1", "1.0.0", "1.1.0"]

string-width

import { stringWidth } from "bun" ; stringWidth ( "hello" ) ; // 5 stringWidth ( "👋" ) ; // 2 stringWidth ( "你好" ) ; // 4 stringWidth ( "👩*👩*👧*👦" ) ; // 2 stringWidth ( " \u001b [31mhello \u001b [39m" ) ; // 5

Bun. serve ( )

server.url

import { serve } from "bun" ; const server = serve ( { port : 0 , // random port fetch ( request ) { return new Response ( ) ; } , } ) ; console. log ( ` ${server.url} ` ) ; // "http://localhost:1234/"

server. requestIP ( )

X-Forwarded-For

X-Real-IP

import { serve } from "bun" ; const server = serve ( { port : 0 , fetch ( request ) { console. log ( server. requestIP ( request ) ) ; // "127.0.0.1" return new Response ( ) ; } , } ) ;

Bun. spawn ( )

resourceUsage ( )

import { spawnSync } from "bun" ; const { resourceUsage } = spawnSync ( [ "bun" , "-e" , "console.log('Hello world!')" , ] ) ; console. log ( resourceUsage ) ; // { // cpuTime: { user: 5578n, system: 4488n, total: 10066n }, // maxRSS: 22020096, // ... // }

import .meta.env

process.env

Bun.env

import .meta.env.NODE_ENV; // "development"

Compatibilité avec Node.js

node :http2

@grpc/grpc-js

import { connect } from "node:http2" ; const client = connect ( "https://example.com/" ) ; const request = client. request ( { ":path" : "/" } ) ; request. on ( "response" , ( headers, flags ) => { for ( const name in headers ) { console. log ( ` ${name} : ${headers[name]} ` ) ; // "cache-control: max-age=604800", ... } } ) ; request. on ( "end" , ( ) => { client. close ( ) ; } ) ; request. end ( ) ;

Date

Date

const date = "2020-09-21 15:19:06 +00:00" ; Date . parse ( date ) ; // Bun: Invalid Date Date . parse ( date ) ; // Node.js: 1600701546000

Date

Date .parse

new Date ( )

recursive

fs. readdir ( )

recursive



Temps passé à lister les fichiers en utilisant la fonction récursive "fs.readdir()`" dans un grand répertoire.

ipc

if ( typeof Bun !== "undefined" ) { const prefix = `[bun ${process.versions.bun} 🐇]` ; const node = Bun. spawn ( { cmd : [ "node" , __filename ] , ipc ( { message } ) { console. log ( message ) ; node. send ( { message : ` ${prefix} 👋 hey node` } ) ; node. kill ( ) ; } , stdio : [ "inherit" , "inherit" , "inherit" ] , serialization : "json" , } ) ; node. send ( { message : ` ${prefix} 👋 hey node` } ) ; } else { const prefix = `[node ${process.version} ]` ; process. on ( "message" , ( { message } ) => { console. log ( message ) ; process. send ( { message : ` ${prefix} 👋 hey bun` } ) ; } ) ; }

ServerResponse

_headers

import { createServer } from "node:http" ; createServer ( ( req, res ) => { const { _headers } = res; delete _headers [ "content-type" ] ; res. _implicitHeader ( ) ; res. end ( ) ; } ) ;

_implicitHeader ( )

L'objectif de Bun est simple : éliminer la lenteur et la complexité sans renoncer à tout ce qui fait le charme de JavaScript. Vos bibliothèques et frameworks préférés devraient toujours fonctionner, et vous ne devriez pas avoir à désapprendre les conventions qui vous sont familières.Bun 1.1 est une énorme mise à jour. Il y a eu plus de 1700 commits depuis Bun 1.0, et un travail acharné a été réalisé pour rendre Bun plus stable et plus compatible avec Node.js. Des milliers de bugs ont été corrigés, des tonnes de nouvelles fonctionnalités et APIs ont été ajoutées, et maintenant, Bun prend en charge Windows !Vous pouvez désormais faire fonctionner Bun sur Windows 10 et les versions ultérieures ! C'est une étape importante, et l'équipe est ravie d'apporter Bun à un tout nouveau groupe de développeurs.Bun sur Windows réussit 98 % de la suite de tests qui a été mise en place pour Bun sur macOS et Linux. Cela signifie que tout, depuis le runtime, le test runner, le package manager, le bundler, fonctionne sous Windows.Pour commencer à utiliser Bun sous Windows, exécutez la commande suivante dans votre terminal :Bun dispose d'un gestionnaire de paquets intégré, compatible avec npm, qui installe les paquets. Lors de l'installation d'une application Vite React,fonctionne 18 fois plus vite queet 30 fois plus vite quesur Windows.Vous pouvez également exécuter des scripts en utilisant, qui est une alternative plus rapide à. Pour rendreencore plus rapide sous Windows, un nouveau format de fichier a été créé :Le fichierest un lien symbolique inter-fichiers qui permet de lancer des scripts ou des exécutables utilisant Bun ou Node.js. Ce fichier a été créé pour plusieurs raisons :Le résultat final est queest 11x plus rapide que, etest également 11x plus rapide queMême si vous n'utilisez Bun que comme un gestionnaire de paquets et non comme un moteur d'exécution,fonctionne avec Node.js. Cela résout également l'ennuyeux message "Terminate batch job ?" auquel les développeurs Windows sont habitués lorsqu'ils envoient ctrl-c à un script en cours d'exécution.Bun dispose d'un support intégré pour le mode. Cela vous permet d'avoir un cycle d'itération rapide entre le moment où vous faites des changements et le moment où ces changements affectent votre code. Sous Windows, le temps nécessaire entre le contrôle-s et le rechargement du processus a été optimisé.Les API Node.js ont également été optimisées pour utiliser les appels de système les plus rapides disponibles sous Windows. Par exemple,sur Bun est 58 % plus rapide que Node.js sur Windows.Le support de Windows n'est qu'une anecdote par rapport aux dizaines de nouvelles fonctionnalités, API et améliorations qui ont été apportées depuis la version 1.0 de Bun.Bun dispose d'un support intégré pour JavaScript, TypeScript et JSX, alimenté par le propre transpileur de Bun écrit en code natif hautement optimisé.Depuis Bun 1.0, un cache adressable par le contenu a été mis en place pour les fichiers de plus de 50 Ko afin d'éviter les surcoûts de performance liés à la transposition répétée des mêmes fichiers.Cela permet aux outils en ligne de commande, comme, de fonctionner jusqu'à deux fois plus vite qu'avec Bun 1.0.Bun est désormais un shell multiplateforme - comme bash, mais aussi sous Windows.JavaScript est le langage de script le plus populaire au monde. Alors, pourquoi est-il si compliqué d'exécuter des scripts shell ?Les différentes plates-formes ont également des interpréteurs de commandes différents, chacun ayant des règles de syntaxe, un comportement et même des commandes légèrement différents. Par exemple, si vous souhaitez exécuter un script shell à l'aide desous Windows :Le Bun Shell est un lexateur, un analyseur et un interpréteur qui implémente un langage de programmation de type bash, ainsi qu'une sélection d'utilitaires de base tels queetLe shell peut également être exécuté à partir de JavaScript et TypeScript, en utilisant l'APILa syntaxe permet de passer facilement des arguments, des buffers et des pipes entre l'interpréteur de commandes et JavaScript.Les variables sont également échappées pour éviter l'injection de commandes.Vous pouvez exécuter des scripts shell à l'aide du Bun Shell en lançantLe Bun Shell est activé par défaut sous Windows lors de l'exécution de scriptsavecBun dispose désormais d'une API Glob intégrée pour faire correspondre des fichiers et des chaînes de caractères à l'aide de motifs globaux. Elle est similaire aux bibliothèques Node.js populaires telles queet, sauf qu'elle fait correspondre les chaînes trois fois plus vite.Utilisezpour faire correspondre une chaîne de caractères à un motif global.Utiliserpour lister les fichiers qui correspondent à un motif global, en utilisant unBun dispose d'une nouvelle API Semver pour analyser et trier les chaînes Semver. Elle est similaire au paquetage populaire, sauf qu'elle est 20 fois plus rapide.Utilisezpour vérifier si une version correspond à un range.Utilisezpour comparer deux versions ou trier un tableau de versions.Bun supporte également une nouvelle API string-width pour mesurer la largeur visible d'une chaîne de caractères dans un terminal. C'est utile lorsque vous voulez savoir combien de colonnes une chaîne de caractères occupera dans un terminal.C'est similaire au paquetage populaire, mais c'est 6000 fois plus rapide.Il supporte les codes d'échappement ANSI, les caractères pleine largeur, les graphèmes et les emojis. Il supporte également les encodages Latin1, UTF-16 et UTF-8, avec des implémentations optimisées pour chacun d'entre eux.Lorsque vous créez un serveur HTTP à l'aide de, vous pouvez désormais obtenir l'URL du serveur à l'aide de la propriété. Ceci est utile pour obtenir l'URL formatée d'un serveur dans les tests.Vous pouvez également obtenir l'adresse IP d'une requête HTTP en utilisant la méthode. Cette méthode ne lit pas les en-têtes tels queou. Elle renvoie simplement l'adresse IP du socket, qui peut correspondre à l'adresse IP d'un proxy.Lorsque vous créez un sous-processus à l'aide de, vous pouvez désormais accéder à l'utilisation du processeur et de la mémoire d'un processus à l'aide de la méthode. Cette méthode est utile pour surveiller les performances d'un processus.Bun prend désormais en charge les variables d'environnement grâce à. Il s'agit d'un alias deet, qui existe pour des raisons de compatibilité avec d'autres outils de l'écosystème JavaScript, tels que Vite.Bun a pour objectif de remplacer Node.js.La compatibilité avec Node.js reste une priorité absolue pour Bun. De nombreuses améliorations et corrections ont été apportées au support des APIs Node.js par Bun. En voici quelques-unes :Bun supporte maintenant les APIclient, qui vous permettent de faire des requêtes HTTP/2 sortantes. Cela signifie également que vous pouvez utiliser des paquets commepour envoyer des requêtes gRPC via HTTP/2.Bun utilise JavaScriptCore comme moteur JavaScript, contrairement à Node.js qui utilise V8. L'analyse deest compliquée, et son comportement varie grandement d'un moteur à l'autre.Par exemple, dans Bun 1.0, lasuivante fonctionnerait dans Node.js, mais pas dans Bun :Pour corriger ces incohérences, le parsera été porté de V8 à Bun. Cela signifie queetse comportent de la même manière dans Bun que dans Node.js.Dans Bun 1.0, il n'y avait pas de support pour l'optiondans. Il s'agissait d'un oubli qui a causé des bogues subtils avec de nombreux paquets.Non seulement le support de l'optiona été ajouté, mais il est également 22 fois plus rapide que Node.js.Vous pouvez maintenant envoyer des messages IPC entre Bun et les processus Node.js en utilisant l'option. Ceci corrige également un bug qui faisait que Bun se bloquait lors de l'utilisation de Next.js 14.1.Node.js possède de nombreuses API non documentées que vous ne trouveriez pas en lisant sa documentation.Il y a des millions de paquets npm, inévitablement certains d'entre eux dépendront d'API obscures ou non documentées. Au lieu de laisser ces paquets cassés ou oubliés, ces API sont ajoutées à Bun pour que vous n'ayez pas à réécrire votre code.Par exemple,a une propriéténon documentée qui permet de modifier les en-têtes HTTP en tant qu'objet.Cette API a été utilisée dans une version récente d'Astro, qui a été corrigée dans Bun. Il y avait également une fonction, utilisée par Express, qui a également été corrigée.Qu'en pensez-vous ?Quelles sont les fonctionnalités ou améliorations que vous trouvez intéressantes ?